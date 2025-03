RUGBY. Les Bleues en mission : un Tournoi des Six Nations pour tout relancer avant le Mondial

Après une année 2024 difficile en termes de résultat, le XV de France féminin veut profiter du Tournoi pour relancer la machine avant la Coupe du Monde en Angleterre.

Le XV de France féminin entre dans son Tournoi des Six Nations 2025 avec une mission claire : rebondir après un WXV frustrant et s'affirmer comme un sérieux prétendant au titre. Dès ce samedi, les Bleues se lancent dans la compétition avec un premier défi en Irlande. Entre rachat, préparation pour la Coupe du Monde et ambition de détrôner l’Angleterre, l’enjeu est immense.

Des Bleues en quête de rédemption

Après un WXV décevant, marqué par deux défaites en trois matchs, les joueuses de Gaëlle Mignot et David Ortiz ont pris le temps d’analyser leurs erreurs. Un stage à Elche en janvier a permis de remettre les choses à plat et de poser les bases d’un Tournoi plus abouti.

« On est sorties mitigées du WXV. Il y a eu des points positifs, mais aussi un match décevant à Chaban », explique Gabrielle Vernier, cadre du groupe, dans les colonnes du Midi Olympique. « On a vu où on a péché et on continue de travailler fort. Le concret, c’est le terrain et on verra ce week-end si on a progressé. »

Les Bleues veulent frapper fort d’entrée pour montrer qu’elles ont appris de leurs erreurs et qu’elles ne sont pas dans une simple année de transition.

Un Tournoi à prendre au sérieux, l’Angleterre en ligne de mire

Si l’objectif ultime reste la Coupe du Monde 2025, les Françaises n’entendent pas galvauder le Tournoi des Six Nations. Vernier est catégorique :

« Même si on a la Coupe du Monde en ligne de mire, on veut remporter ce Tournoi et battre les Anglaises. »

En effet, le XV de la Rose reste l’équipe à battre, hégémonique sur la scène européenne depuis plusieurs années. Chaque édition du Tournoi est une occasion pour la France de resserrer l’écart et d’affirmer son statut de challenger numéro un.

Mais avant de penser à l’Angleterre, il faudra bien négocier ce premier match contre l’Irlande. Sur le papier, les Bleues partent favorites, mais elles restent prudentes. « Elles n’ont jamais aussi bien joué depuis quatre ou cinq ans », prévient Vernier. « On est au-dessus sur le papier, mais il faut leur poser des problèmes dès l’entame. »

Un rugby féminin en pleine expansion

Les joueuses tricolores veulent aussi profiter de l’engouement autour du rugby féminin. Vernier salue le travail de la RFU qui a su dynamiser le rugby féminin en Angleterre. L’affluence record à Twickenham ces dernières années prouve que la discipline peut franchir un cap.

« J’espère que les médias vont surfer sur la vague des succès du XV de France et des U20 pour promouvoir aussi notre équipe », glisse Vernier. « Si ça pousse plus de gens à regarder le rugby féminin, c’est tout ce qu’on demande. »

Les Bleues savent que leur meilleure publicité sera sur le terrain. L’ambition est là, le plan de jeu aussi. Reste à le prouver, dès samedi en Irlande.