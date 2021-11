RUGBY. L'équipe de Géorgie en première ligne contre les violences faites aux femmes

A l'occasion de l'Autumn Nations Series, la Géorgie, en partenariat avec l'ONU Femme (UN Women), va dédier ses matchs de tournée pour la lutte contre les violences faites aux femmes.

Avec l'initiative du gouvernement suédois via son ambassade à Tbilissi (capitale de la Géorgie), l'équipe des Lelos portera un flocage à l'avant de son maillot en soutien de UN Women. Cette organisation affiliée à l'ONU, se bat depuis plusieurs années pour combattre les violences faites aux femmes en Géorgie. Grâce à l'ambassade suédoise, un observatoire de l'égalité Homme-Femme a été crée en Géorgie, et les actes de violences sont recensés depuis, avec un suivi individualisé des victimes. Les Géorgiens porteront donc le logo d'UN Women pour sensibiliser le grand public sur cet enjeu sociétal. Kaori Ishikawa, la représentante de l'organisation onusienne, a salué cette initiative et souhaité une "grande réussite à la Géorgie" pour l'Autumn Nations Series. Les coéquipiers de Mikautadze affronteront la France et les Fidjis le 14 et 20 novembre en cette tournée d'automne 2021.

Photo: UN Women/Leli Blagonravova