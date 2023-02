RUGBY. Leicester a-t-il aligné la ligne de 3/4 la plus vieille de l’histoire face aux Saracens ?

En Premiership, les Tigers de Leicester ont aligné une ligne arrière de près de 33 ans face aux Saracens. Un record en Angleterre.

L’adage dit de, c'est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures confitures. Est-ce vrai, est-ce faux ? Disons que cela doit dépendre des fois. Mais ce qui est sûr, c’est que Leicester prend cet aphorisme au pied de la lettre. Cette saison, et d’autant plus depuis la signature récente de Mike Brown, 37 ans, on avait remarqué que les Tigers avaient dans leur effectif de nombreux « dinosaures » derrière. Et qu’un jour ou l’autre, ils pourraient donc battre le record de la ligne de 3/4 la plus âgée de l’histoire au niveau professionnel. En Angleterre du moins. Reste qu’il fallait encore que tous les anciens soient alignés ensemble… Pas une mince affaire.



Sauf que depuis la nomination de Richard Wigglesworth, 39 piges et joueur jusqu’à la saison dernière, les vieux ont encore pris plus de pouvoir dans les Midlands. Regardez plutôt : face aux Saracens, pour LE choc de la saison en Premiership, il avait aligné une ligne de près de 33 ans de moyenne d’âge ! À la charnière, on retrouvait Youngs et Pollard (33 et 28 ans respectivement) tandis que Gopperth (39 ans !) et Scott (32 ans) formaient la paire de centres. Aux ailes, Chris Ashton assurait le coup avec ses 35 piges même si le jeune Harry Potter venait rajeunir un peu la ligne avec ses 25 ans. À l’arrière trônait bien sûr Mike Brown, 11 mois après son dernier match en Premiership. Et croyez-le ou non, mais cette équipe s’est imposée 24 à 18 pour faire tomber seulement pour la 2ᵉ fois de la saison les Sarries. À titre de comparaison, la ligne arrière adverse lui rendait près de 5 ans en moyenne. Comme quoi, l’expérience…