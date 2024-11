RUGBY. Le XV de France privé de l'une de ses principales armes offensives face aux All Blacks

Damian Penaud, absent contre le Japon, manquera aussi le choc face à la Nouvelle-Zélande. Gabin Villière devrait assurer l’aile selon les informations de L'Equipe.

Coup dur pour le XV de France. Damian Penaud, l’un des cadres de l’attaque tricolore, sera une nouvelle fois absent face à la Nouvelle-Zélande, ce samedi au Stade de France (21h10). Pour rappel, François Cros est également out face aux All Blacks.

XV de France. Un Toulousain out pour les All Blacks : coup dur pour GalthiéDéjà malade et forfait contre le Japon, l’ailier star du XV de France n’a pas suffisamment récupéré pour faire son retour à temps, selon les informations de L’Équipe.

Penaud, indispensable et pourtant absent

Alors que l'équipe de France comptait sur la vitesse et le flair de Penaud pour affronter les All Blacks, il sera contraint de suivre le match à la télévision. Tandis que son coéquipier Louis Bielle-Biarrey, en vue la semaine passée, devrait être titulaire.

Sa capacité à briser les lignes et à se montrer décisif dans les moments clés manquera cruellement face à une équipe de Nouvelle-Zélande qui voudra s'imposer devant son public comme cela avait été le cas lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2023. Mais aussi en 2021 dans ce même cadre de la tournée de novembre.

Gabin Villière en renfort à l’aile ?

Pour compenser cette absence, c’est Gabin Villière, guerrier infatigable du RCT, qui devrait occuper l’aile selon L'Equipe. Capable de dynamiter la défense adverse, Villière a démontré son potentiel avec les Bleus lors de précédentes campagnes internationales.

Son intensité et son travail défensif apportent une dimension précieuse à l'équipe. Pour rappel, le Palois Théo Attisogbe, est également forfait après sa blessure au genou contractée face aux Japonnais.

Une titularisation de Villière donnerait aux Bleus une option plus physique à l'aile, et permettrait de conserver un maximum de densité dans les phases de combat. En l’absence de Penaud, l’ailier varois devra aussi assumer un rôle offensif plus important pour déstabiliser la défense néo-zélandaise.

Les Bleus seront-ils capables de compenser l'absence d'un joueur de la trempe de Damian Penaud ? La tâche s’annonce ardue, mais cette opportunité pourrait permettre à Villière de briller à nouveau dans l'effectif des Bleus.