XV de France. Un Toulousain out pour les All Blacks : coup dur pour Galthié

Après être sorti à la mi-temps face au Japon, François Cros est forfait pour les All Blacks pour cause de commotion.

Le XV de France devra se passer d’un de ses soldats les plus fiables samedi soir face aux All Blacks. François Cros, touché à la tête lors de la large victoire contre le Japon (52-12), est officiellement forfait. Selon L’Équipe, le flanker toulousain souffre d’une commotion. Une absence de poids dans un match où il faudra que les Bleus se montrent extrêmement solides.

Cros, sorti par précaution

François Cros avait quitté ses coéquipiers à la mi-temps samedi dernier, après avoir pris un vilain coup au casque. À chaud, rien d'alarmant, le staff des Bleus préférant jouer la carte de la prudence.

Mais les examens ont parlé : commotion confirmée. Repos forcé et zéro risque face à la Nouvelle-Zélande. Dommage, car Cros est un soldat de l’ombre, à la pointe du combat. Meilleur joueur français lors du dernier Tournoi des Six Nations, il surnage souvent quand l’équipe coule. Toujours là pour le sale boulot, il aurait été précieux face à l’armada néo-zélandaise.

Paul Boudehent, la relève rochelaise

Pas de panique pour Fabien Galthié, qui a plusieurs options pour le remplacer. Logiquement, tous les regards vont se tourner vers Paul Boudehent, le puissant troisième ligne de La Rochelle.

Remplaçant face au Japon, Boudehent pourrait cette fois débuter, et autant dire que le garçon est prêt à relever le défi. Auteur d’un doublé sur son entrée en jeu, le flanker a impressionné par sa puissance et sa détermination. On peut dire qu’il « est allé chercher le maillot ».

Un match sous haute tension

Le Stade de France sera en ébullition samedi. Face à des All Blacks eux aussi privés de leur capitaine Sam Cane, les Bleus devront sortir le match parfait. L’absence de Cros est un coup dur, mais Boudehent et le reste de la troisième ligne auront à cœur de relever le défi. Une chose est sûre : on ne va pas s’ennuyer.

Rendez-vous samedi à 21h10 pour un France - Nouvelle-Zélande qui sent déjà la poudre !