RUGBY. Le XV de France a la ‘‘gueule de bois’’, Gatland se paye des Bleus attendus au pays de Galles

Avant que la France ne défie le pays de Galles à Cardiff, Warren Gatland s’est permis un trait d’humour au sujet de la situation actuelle du XV de France.

Les Bleus ne vont pas bien. Que ce soit à l’intérieur ou en dehors de nos frontières, le secret est dur à cacher. En réaction à cette méforme du XV de France, le sélectionneur gallois Warren Gatland a chambré son adversaire, attendu à Cardiff ce dimanche.

En conférence de presse, l’iconique maître à jouer du pays de Galles s’est permis de dire que la France avait “probablement une petite gueule de bois”. À travers cette affirmation un poil moqueuse, Warren Gatland cherche à pointer du doigt l’absence de nombreux hommes forts du groupe de Fabien Galthié.

Face à la presse, le sélectionneur britannique a développé ainsi son propos, selon des paroles rapportées par Rugbyrama :

Le fait d'avoir deux ou trois facteurs X dans votre équipe peut faire une énorme différence. C'est le génie individuel de quelqu'un qui peut changer un match. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'Antoine Dupont est une perte énorme pour eux. C'est probablement le meilleur joueur du monde. On a bien vu ce qu'il a fait avec l'équipe de France à sept."

Dans la suite de sa conférence de presse, le technicien gallois a aussi évoqué la composition du XV de France. Il a notamment marqué sa stupéfaction quant aux nombreux changements sur la feuille de match entre les trois premiers matches et ce déplacement au pays de Galles.

Le XV de France en déplacement musclé

Côté Français, les trois premiers matchs se veulent être de l’histoire ancienne. En conférence de presse, le capitaine Grégory Alldritt, de retour de blessure, a marqué ses ambitions. Avec ce déplacement en terre hostile, il veut retrouver la superbe du XV de France de ces dernières années.

Face aux journalistes, le Bleu a détaillé ce qu’il manquait aux siens. Présent sur place, le quotidien L’Équipe a relayé ses propos de la part du joueur :

L'objectif, désormais, est de revenir à un jeu plus efficace, de remarquer des essais et des points. C'est une mentalité à avoir. Quand on arrive dans cette dernière partie du terrain, on doit redevenir des tueurs, mettre les actions au fond.”

La quatrième journée du Tournoi des 6 Nations a plus que bien démarrée avec deux matches sensationnels en Italie et en Angleterre. Désormais, espérons que le XV de France est capable d’enflammer la partie au Millenium. Pour rappel, la France de Fabien Galthié n’a encore jamais perdu à Cardiff.

