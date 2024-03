6 NATIONS. Toit fermé au Principality Stadium, concrètement, ça change quoi pour le XV de France ?

Ce week-end, le XV de France s'envole pour Cardiff et le Principality Stadium pour défier le Pays de Galles. La fédération galloise a assuré que le toit serait fermé, une aubaine pour nos Bleus ?

Aucune excuse

Visiblement, la pluie fine annoncée ce dimanche après-midi à Cardiff a poussé la fédération galloise à fermé le toit du mythique Principality Stadium. Ainsi, nos Bleus n'auront pas à se soucier du vent, de la pluie, de la grêle et même du froid, des conditions de jeu parfaites !

Forcément, ces conditions sont propices au jeu, et vous imaginez bien, il est plus simple de réceptionner une chandelle sous un toit fermé, qu'avec du vent et de la pluie. De ce fait, les deux équipes ne devraient pas adopter un style de jeu favorisant les coups de pied, mais bien des actions par la main.

Pour une première cape internationale, Léo Barré sera alors sûrement plus à l'aise sous les ballons hauts, et devrait jouer à son aise dans le champ profond. En revanche, seul bémol notable, qui dit stade fermé, dit également que le bruit devrait être décuplé. La communication entre les joueurs devrait aussi être plus brouillonne, ce qui peut peser dans la balance.

Une première pour bon nombre de joueurs

Dans le Tournoi des 6 Nations, il n'est pas rare de voir le Pays de Galles se produire sous le toit fermé de Cardiff. En revanche, bon nombre de joueurs de l'équipe de France n'ont jamais joué sous ce dernier. Lors du dernier affrontement en date dans cette même enceinte, le toit était resté ouvert, et la France était venue à bout des Gallois, 9-13.

Néanmoins, en 2020, le Principality Stadium était bien fermé, et nos Bleus avaient aussi pris le meilleur, de juste 23-27. Ce jour-là, Alldritt, Baille, Cros, Fickou, Marchand, Ollivon, Ramos et Taofifenua étaient de la partie ! Toutefois, deux ans plus en 2018, le XV du Poireau avait battu les Tricolores d'un petit point (14-13), avec ce même toit fermé. Seul Gaël Fickou a connu cette confrontation.

Ensuite, ce magnifique stade du Principality Stadium a connu beaucoup de problèmes techniques, et comme en 2020 ou en 2016, il a dû rester ouvert, malgré la pluie battante ! Nous ne sommes donc pas à l'abri d'un couac de dernière minute !

Enfin, la semaine dernière face à l'Italie au stade Pierre Mauroy de Lille, le toit était fermé et les conditions idylliques, mais nos Bleus n'étaient pas arrivés à mettre leur jeu en place ! Cependant, avec les huit changements orchestrés par Galthié et son staff, les cartes sont rabattues. En plus de cela, Nolann Le Garrec, qui aura un rôle primordial sur le jeu des Français, joue toute l'année avec le Racing 92 sous une enceinte close, ce qui ne devrait pas le gêner pour les coups de pied de dégagement et les sorties de camp.

