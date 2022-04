RUGBY. Des enfants malades aux couleurs du Stade Toulousain et du TFC

Le Stade Toulousain et le Toulouse Football Club ont fait don de leurs maillots qui deviendront des blouses pour enfants hospitalisés.

En ce jeudi 07 avril, journée internationale de la santé, le Stade Toulousain et le club de football le TFC, font don chacun de 100 maillots à des enfants hospitalisés. Une remise organisée à la Clinique Médipôle de Toulouse, où les enfants se verront remettre des blouses aux couleurs de leurs clubs de sport préférés. C'est l'association Les Petites Bosses, qui est à l'origine de l'opération. Le but étant de rendre l'hospitalisation des enfants moins difficile.

Les Petites Bosses est une association qui apporte un soutien moral, financier et matériel à des enfants malades ou en situation de handicap. Ce sont d'ailleurs des enfants en situation de handicap qui ont réalisé les deux cents blouses. François Cros et Maïlys Dhia Traoré, tous deux du Stade Toulousain, sont les parrains de l'association, et seront présents à la Clinique Médipôle pour la remise des maillots.

(crédit photo : Les Petites Blouses)