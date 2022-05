RUGBY. Le saviez-vous ? Les règles des tirs au but changent selon les compétitions !

Ce samedi, lors de la rencontre entre le Munster et Toulouse, beaucoup ont été surpris par le format des tirs au but, totalement inédit. Mais saviez-vous que les règles sont différentes selon les compétitions ?

Décidément, le rugby est un sport bien à part. En effet, vous avez déjà sûrement entendu un de vos amis (qui ne suit pas le rugby) vous dire que votre sport est trop compliqué à comprendre. Si c'est le cas, ne lui expliquer surtout pas les règles concernant les tirs au but ! Car oui, il y a plusieurs formats pour les tirs au but. Tout dépend de la compétition dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, l'EPCR a choisi le suivant : six tentatives frappées par trois buteurs différents, une première salve sur la ligne des 22 mètres (en face, puis à gauche et à droite), ainsi qu'une deuxième identique à 40 mètres. C'est d'ailleurs selon cette règle que s'est jouée la séance entre le Munster et Toulouse samedi dernier. Un format que beaucoup de gens ne connaissaient pas, à commencer par l'ouvreur du Stade Romain Ntamack.

Insolite. Bras levés et petit malaise : Quand Romain Ntamack pensait avoir décroché la qualif’ !Pour ce faire, World Rugby a décidé de mettre au clair la situation, via un tweet explicatif. Si toutes les compétitions organisées par l'EPCR fonctionnent selon ce règlement, ce n'est pas le cas des autres. En Top 14 (et Pro D2) par exemple, les tirs au but se déroulent selon la manière la plus connue : 5 buteurs différents se présentent à 22 mètres face aux perches. C'était d'ailleurs l'ancienne règle utilisée en Coupe d'Europe. Dernièrement, on a pu également l'observer lors du barrage d'accession entre Bayonne et le Biarritz Olympique. Et enfin, attardons-nous sur la règle lors d'une Coupe du Monde : car là aussi, elle est différente ! Et on vous prévient, elle est assez alambiquée. Pour la faire court, 5 tirs au but sont frappées par 5 joueurs différents depuis la ligne des 22 mètres. Le 1er et le 4ème sont dans l'axe, le 2ème et le 5ème sont à gauche, et le 3ème est à droite. C'est d'ailleurs sûrement la plus compliquée à comprendre des 3, mais aussi la plus compliquée à réaliser, puisqu'elle confronte 5 buteurs différents face à des tentatives pas toutes simples. Alors, vous y voyez plus clair désormais ?

VIDEO. Top 14. Revivez l'irrespirable séance de tirs au but entre Biarritz et Bayonne