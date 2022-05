Insolite. Bras levés et petit malaise : Quand Romain Ntamack pensait avoir décroché la qualif’ !

Après avoir tiré son coup de pied lors de la séance de tirs au but, Romain Ntamack pensait avoir remporté la partie face au Munster.

C’est une anecdote qui montre la tension et la rareté de ces moments-là au rugby. Ce samedi 7 mai, le Stade Toulousain a dû passer par les tirs au but pour aller en demi-finale. Une séquence qui en a sûrement fait hyperventiler plus d’un sur son canapé. Du côté des buteurs, il fallait, au contraire, tout faire pour rester dans sa bulle. Chez les rouges et noirs, c’est Antoine Dupont, Thomas Ramos et Romain Ntamack qui se sont attelés à la tâche. Alors, au moment de faire le vide et de penser à viser au mieux, certains en sont même arrivés à mal comprendre les règles. C’est notamment le cas de l’ouvreur tricolore que l’on a vu lever les bras au ciel en signe de victoire après son premier coup de pied.

Dans les colonnes de Rugbyrama, il revient sur cet instant dont l’intérêt comique et anecdotique prend tout son sens après la victoire toulousaine. Pour le média français, il déclare : “En fait, je savais qu'on tapait sur les côtés, mais je croyais qu'il y avait d'abord les trois premiers coups de pied et, en fonction de leurs réussites, on allait ensuite sur les quarante mètres. Mais apparemment non (rires). Quand j'ai levé les bras, j'ai vu que personne ne bougeait. J'étais un peu mal à l'aise, surtout vis-à-vis du Munster. Je pensais que c'était fini, et je me suis excusé auprès des joueurs à la fin.” Pas de problèmes à signaler, Romain Ntamack n’est donc pas tombé dans la provoc’ et pourra toujours, s’il le souhaite, venir prendre quelques vacances en Irlande en toute tranquillité.