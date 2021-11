RUGBY. Le record d'affluence du Stade France pourrait être battu par France/All Blacks

La Fédération française de rugby a annoncé que plus de 80 000 personnes étaient attendues au Stade de France pour le match entre les Bleus et les All Blacks.

"Pour cette rencontre au sommet, les équipes joueront dans un stade plein avec 80 000 spectateurs attendus pour vivre une soirée historique où le spectacle sera à la hauteur du niveau de jeu sur le terrain", écrit la FFR dans un communiqué. Cette rencontre au sommet, c'est bien évidemment la rencontre entre l'équipe de France de rugby et la Nouvelle-Zélande. Deux avant le match d'ouverture de la Coupe du monde 2023, les Bleus ont rendez-vous avec les All Blacks à Saint-Denis. Un choc que les supporters ne pouvaient pas manquer. Ils pourraient assister au premier succès tricolore en France sur la Nouvelle-Zélande depuis 21 ans. Les fans attendaient ce match depuis des mois. Eux qui ont été privés de stade en raison de la pandémie. Outre l'éventuelle première victoire à Paris d'une équipe de France face aux All Blacks depuis 1973, c'est un autre vieux record qui pourrait tomber ce samedi soir. En effet, l'affluence record dans l'enceinte dionysienne pourrait être battue. Elle date de la Coupe du monde 2007 et de la finale entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud avec 80430 spectateurs. La demie entre les Bleus et les Anglais avaient attiré à peine fois de supporters (80283) cette année-là tout comme le match entre les Tricolores et l'Irlande lors de cette même compétition (80267). Notez que les cinq meilleures affluences au Stade de France sont détenues par des matchs de rugby avec notamment la finale de Top 14 en 2014 entre Toulon et Castres (80174).