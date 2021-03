Rugby. Le RCT, Bram, Lourdes et Carcassonne pleurent Henri Rancoule

Celui qui a fait le bonheur de Bram, Lourdes, Carcassonne et les Bleus s'est éteint ce lundi 15 mars 2021.

Henri Rancoule est sûrement l'ailier de la génération de vos parents et grands-parents. Vous avez déjà dû entendre ce nom prononcé par un dirigeant autour d'une bière dans votre club house. Âgé de 88 ans, Henri Rancoule s'est éteint ce lundi après-midi à Lourdes où il avait joué des années. Henri a marqué des générations à son poste d'ailier et depuis Bram (qui a vu les débuts du joueur) jusqu'à Lourdes en passant par l'équipe de France.

Rancoule c'était également un palmarès affolant : 5 tournois des 5 nations (1955, 1959, 1960, 1961 et 1962), 3 titres de champions de France de première division (1956, 1957 et 1958). Il aurait pu en rajouter un dans sa besace, mais sa jeunesse l'a écarté de la feuille de match en 1953. Tout ça avec le FC Lourdes.

Mais la famille Rancoule est également connue grâce à Jean-Michel Rancoule, son fils, également ailier. Ce dernier a actuellement 62 ans et a débuté au FC Lourdes, club de son père. Jean-Michel a ensuite rejoint le Stade Toulousain avec la génération dorée : Denis Charvet, Didier Codorniou et Éric Bonneval. On pense aussi à René Rancoule, frère d'Henri qui nous a quitté en 2016. Les deux frères étaient des figures de Bram, au rugby comme dans la rue.