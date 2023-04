RUGBY. Le Leinster pulvérisé et Exeter épique : qu’ont montré les futurs adversaires de Toulouse et La Rochelle ?

Pour les demi-finales de Champions Cup, le suspens est au rendez-vous. Le 29 et 30 avril prochain, ce sont deux formations françaises qui tenteront de s’offrir un billet pour la finale à Dublin. D’un côté, le Stade Toulousain ira en Irlande pour défier le Leinster à l’Aviva Stadium de Dublin le 29 avril. De l’autre, le Stade Rochelais reçoit les Exeter Chiefs au Matmut Atlantique de Bordeaux le lendemain. Avant ces deux chocs, les quatre équipes concernées ont disputé leur dernier match de championnat ce samedi 22 avril. Si La Rochelle a assuré la victoire face à Clermont, le Stade Toulousain a été défait par le Stade Français. Pour les équipes d’Outre-Manche, quel a été le résultat du week-end ?

Du côté du Leinster, les Irlandais étaient de voyage en Afrique du Sud. Parti affronter les Bulls et les Lions avec une équipe D, les résultats ont été hétérogènes. Dans un premier temps, ils ont réalisé un véritable exploit en s’imposant du côté de Johannesburg. Face aux Lions, le jeune crack Sam Prendergast a mené son équipe à la baguette pour offrir la première victoire de l’histoire du Leinster en Afrique australe. Une fois la surprise passée, l’ordre s’est réajusté. Ce samedi 22 avril, les Bulls ont torpillé les Irlandais sur le score de 62 à 7. Trop rapides et trop forts, ils n’ont laissé que des miettes à la réserve du quadruple champion d’Europe. Ainsi, le résultat ne permet pas de donner une température sur le match à venir face au Stade Toulousain. Néanmoins, une chose est sûre, les coéquipiers de van der Flier se présenteront reposés à l’Aviva Stadium.

Champions Cup. Toulouse doit-il imiter la stratégie du Leinster avant le choc en demi-finale ?Pour Exeter, la soupe a été tout aussi hétérogène. Globalement, l’équipe des Chiefs peine à convaincre sur le sol anglais. La semaine passée, ils ont souffert face aux Leicester Tigers qui les ont vaincus sur le score de 62 à 19. Ce samedi 22 avril, les coéquipiers de Stuart Hogg ont été les auteurs d’un match épique face aux Bristol Bears. Dans un match déterminant pour la qualification en Champions Cup l’an prochain, les joueurs du sud de l’Angleterre ont gagné sur le score de 22 à 21. Devant les 15 000 spectateurs en tribune, c’est Joe Simmonds qui a libéré les Chiefs avec une pénalité à la 78ᵉ minute. Sixièmes de Premiership, ces derniers ne jouent plus grand-chose sur la scène nationale. D’un œil averti, leur qualification en demi-finale de Champions Cup ressemble en tout point à un petit exploit au vu du reste de leur saison. Néanmoins, le Stade Rochelais doit faire attention à ne pas se faire surprendre par ce Petit Poucet pour espérer arracher une troisième finale européenne consécutive.

