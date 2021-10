RUGBY. Le All Black Liam Squire contraint de prendre sa retraite à seulement 30 ans

A la surprise générale, le troisième ligne des All Blacks et des Highlanders Liam Squire a anonncé la fin de sa carrière à seulement 30 ans.

Nouvelle-Zélande - Le mystère Liam SquireLe All Black Liam Squire a annoncé ce mardi la fin de sa carrière à seulement 30 ans. Sélectionné à 23 reprises avec la Nouvelle-Zélande, il est contraint de raccrocher les crampons à cause d'une blessure au genou. "Après 6-7 mois de repos complet pour voir si ça allait guérir et en parlant à mon chirurgien et à mon équipe médicale, il m'a été conseillé, dans mon intérêt à long terme, d'arrêter immédiatement le rugby", a-t-il confié dans un message. Squire a avait ses débuts internationaux en 2016 face au Pays de Galles à Dunedin, mais il n'a jamais pu s'installer durablement dans l'effectif néo-zélandais en raison de pépins physiques. On ne l'avait plus revu sous le maillot des Blacks depuis 2018. Indisponible pour le Rugby Championship 2019, il n'avait pas été retenu pour le Mondial au Japon. Cette année, il n'a pas participé qu'à deux rencontres du Super Rugby AOTEAROA avec les Highlanders. Liam Squire - ''Pour moi, la santé mentale est beaucoup plus importante que de jouer au rugby''Une période qui a été très dure physiquement et mentalement pour le 3e ligne. "Après avoir parlé avec des gens en qui j'ai confiance pour savoir si je devais me rendre à nouveau disponible pour les All Blacks, j'ai senti que je n'étais pas encore prêt physiquement ou mentalement pour les pressions du rugby international." Passé par les Chiefs en 2015, Squire a surtout évolué sous les couleurs des Highlanders entre 2016 et 2021 (35 matchs). Il avait également fait une pige au Japon en 2019 avec les Docomo Red Hurricanes. Il a participé à trois Rugby Championship entre 2016 et 2018, tous remportés par la Nouvelle-Zélande. Un nouveau chapitre de sa vie s'ouvre désormais pour lui.