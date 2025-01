RUGBY. L’Angleterre frappe encore : un nouveau joyau gallois sur le point de basculer

Le duel entre l’Angleterre et le Pays de Galles pour Kepu Tuipulotu tourne en faveur des Anglais. Ce prodige de 19 ans pourrait représenter la Rose, un coup dur pour la WRU.

Après Immanuel Feyi-Waboso, c’est un autre talent gallois d’origine tongienne qui pourrait porter le maillot de l’Angleterre. À seulement 19 ans, le talonneur de Bath, Kepu Tuipulotu, est au cœur d’un duel entre les deux nations. Et tout porte à croire que l’Angleterre va une fois de plus rafler la mise.

Kepu Tuipulotu : une étoile montante convoitée

Né au Pays de Galles de parents tongiens, Tuipulotu a pourtant effectué sa scolarité en Angleterre, où il s’est distingué en devenant capitaine des moins de 18 ans anglais.

Véritable phénomène, il impressionne par sa puissance et sa mobilité sur le terrain, des qualités qui en font un profil (très) recherché à ce poste. Aujourd’hui, Bath Rugby profite de ses talents - 5 matchs, dont 1 de Champions Cup, 2 titularisations -, mais c’est sur la scène internationale que le jeune talonneur pourrait bientôt briller.

Une règle controversée qui change la donne

Selon The Telegraph, le récent amendement des règles d’éligibilité de World Rugby permet à l’Angleterre de le sélectionner immédiatement. Ce changement, qui n’a pas manqué d'irriter les dirigeants de la fédération galloise, accentue la pression sur Warren Gatland. Après la perte d’Immanuel Feyi-Waboso, le Pays de Galles voit un autre joyau s’éloigner.

Ce qui n'est pas pour rassurer les supporters du Poireau dans un contexte très compliqué pour la sélection galloise. Laquelle reste sur 12 défaites de rang avant d'entamer le 6 Nations. Une série qui pourrait se poursuivre. D'autant que les compatriotes de Dan Biggar affrontent le XV de France dès la première journée.

L’Angleterre plus séduisante pour les jeunes talents ?

En Angleterre, Tuipulotu trouverait un cadre compétitif pour développer son potentiel. Pour les jeunes joueurs gallois, les opportunités sportives et économiques proposées par la RFU semblent de plus en plus irrésistibles. Et ce, même si l'économie des clubs anglais n'est forcément plus florissante.

Cette dynamique a de quoi inquiéter au Pays de Galles, qui peine à retenir ses pépites. Si rien n’est encore officiel, tout indique que Kepu Tuipulotu portera bientôt le maillot de la Rose. Un coup dur pour le rugby gallois, déjà sous pression dans un contexte où chaque talent compte. L’histoire, malheureusement pour les supporters gallois, semble se répéter.