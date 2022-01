RUGBY. L'Angleterre fait venir un nouveau membre de son staff de… Norvège !

Le manager du XV de la Rose a fait venir un nouveau spécialiste lié à la préparation mentale et à la communication au sein du staff.

On le sait, Eddie Jones aime innover. Mais cette dernière nouvelle, on ne l’attendait pas. Dans un article paru le 22 janvier, le site anglophone RugbyPass nous apprend que le technicien a fait venir un nouveau spécialiste de Norvège. Tout droit venu du cercle polaire, il aidera la sélection de sa Majesté à bien avancer vers la première rencontre face à l’Écosse. Le Dr Nashater Deu Solheim est une spécialiste norvégienne de la persuasion et de l'influence. Elle aura pour but de préparer mentalement Marcus Smith et ses coéquipiers, mais pas seulement. Sélectionneur de la Géorgie, coach personnel, c'est quoi la suite pour Eddie Jones ?

Eddie Jones a expliqué selon Rugbypass les raisons précises de sa venue dans le groupe. Il dit : “Nashater Deu Solheim nous aide à améliorer nos capacités de communication, non seulement en tant qu'équipe d'entraîneurs, mais aussi en termes de communication avec les joueurs.” Il évoque également des soucis d’efficacité et les difficultés que peuvent amener un groupe peu soudé. Il complète : “La partie du rugby où vous pouvez en avoir le plus pour votre argent, je pense, consiste à créer le bon état d'esprit pour votre équipe.” 6 Nations. Angleterre. Farrell de retour et capitaine, Tuilagi et Ford absents

Plus spécifiquement, l’ancien coach du Japon en a profité pour mettre en avant l’intérêt du mental dans un rugby moderne où tout est de plus en plus calculé et contrôlé. Il décrit la préparation physique et mentale “presque comme deux extrémités différentes de la préparation au rugby, car il est très difficile d'obtenir des avantages directs dans le jeu aujourd'hui.” Il complète : “Vous cherchez à savoir où les données peuvent vous montrer pour être plus spécifique dans les domaines que vous cherchez à prioriser dans votre jeu et vous cherchez également à travailler sur l'état d'esprit des joueurs.”