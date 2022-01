6 Nations. Angleterre. Farrell de retour et capitaine, Tuilagi et Ford absents

Le sélectionneur anglais Eddie Jones, a dévoilé une première liste pour préparer le prochain Tournoi des 6 Nations. Blessé cet automne, Owen Farrell est de retour à l'inverse de Tuilagi jugé trop court.

Eddie Jones a dévoilé un groupe pour préparer les premières rencontres du Tournoi des 6 Nations. Une liste de 36 joueurs dans laquelle figure Owen Farrell. Le demi d'ouverture et capitaine du XV de la Rose, blessé au genou face à l'Australie le 13 novembre dernier était éloigné des terrains depuis. Il devrait faire son retour le week-end prochain avec les Saracens avant de mener son équipe pour le prochain 6 Nations. En revanche, blessé aux ischios-jambiers à l'automne contre l'Afrique du Sud, Manu Tuilagi ne figure pas dans le groupe. Il devrait faire son retour le 30 janvier prochain avec Sale, face à son ancien club, les Leicester Tigers. Autres absences, celles de George Ford, Eliott Daly, Sam Underhill ou encore plus attendues, celles des frères Vunipola. Anthony Watson est blessé.

Autre fait marquant, Ben Youngs pourrait battre le nombre de sélections en équipe d'Angleterre. Avec 112 sélections au compteur, il n'est plus qu'à deux matchs d'égaler Jason Leonard (114), joueur le plus capé du XV de la Rose. Enfin, six novices ont été convoqués. Il s'agit d'Alfie Barbeary, d'Ollie Chessum, d'Orlando Bailey, de Tommy Freeman, d'Ollie Hassell-Collins et de Luke Northmore. Jack Nowell est quant à lui de retour. Joueur non-vacciné, Henry Slade, cadre de l'équipe, figure bien évidemment dans la liste mais devrait manquer les déplacements en Italie et en France, les gouvernements des deux pays cités interdisant les joueurs n'ayant pas de pass vaccinal (même étranger) à prendre part à une rencontre.

Le groupe de l'Angleterre

Avants

Arrières