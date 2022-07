RUGBY. L'ancien agenais Jalil Narjissi en première ligne face aux incendies qui frappent le Sud-Ouest

L'ancien talonneur agenais Jalil Narjissi a fait partie des pompiers qui ont fait face aux terribles incendies qui ont frappé le Sud-Ouest au mois de juillet.



Alors qu'il était encore joueur sous les couleurs d'Agen, Jalil Narjissi avait entamé sa reconversion sous l'uniforme de pompier volontaire. Nous étions alors en 2014. Deux ans plus tard, il devenait pompier professionnel et quittait le SUA pour Fleurance. En ce mois de juillet, l'ancien champion de France de Pro D2 avec Agen et entraîneur des avants du Stade Livradais, a fait face aux incendies qui sévissent dans le sud-ouest avec le SDIS du Lot-et-Garonne. Cette semaine, un feu a ravagé près de 25 hectares près de Boussès. "Au plus fort de cet incendie, ce sont 110 pompiers venus du Lot-et-Garonne, des Landes et du Gers qui ont été mobilisés", explique La Dépêche.

🔥[incendie] sur Boussès ➡️25ha brûlés ➡️110 SP mobilisés➡️ des milliers d’ha sauvés sur la forêt landaise. Feu fixé. Merci au @Sdis32 et @SDIS40 🙏 à tous les intervenants @Prefet47 @sophie_borderie @TOURNAYF pic.twitter.com/zy9wN6y9gl — SDIS 47 (@sdis47) July 20, 2022

Puis c'est à Ambrus qu'un incendie s'est déclaré, brulant 5 hectares avant d'être maîtrisé. "La vingtaine de sapeurs-pompiers du SDIS 47 qui était à l’œuvre dans cette zone est parvenue à ce que le feu cesse de s’étendre et à éviter tout nouveau départ dans la zone," raconte Actu.fr. Ces zones restent sous surveillance car le feu pourrait reprendre. Crédit image : Linkedin philippe Momparler

En Gironde, "plus de 1800 pompiers ont dû être mobilisés et jusqu’à 36 000 personnes ont été évacuées", annonce Ouest-France. Le Petit Bleu explique que pompiers lot-et-garonnais ont aussi été mobilisés cette semaine pour venir en aide à leurs collègues girondins. Selon le site de la préfecture de la Gironde, "les deux incendies de Landiras et de La Teste-de-Buch, qui ont démarré le mardi 12 juillet, sont désormais contenus mais ne sont pas pour autant fixés." Au total, 20 800 hectares ont brûlé. D’importants moyens terrestres et aériens restent ainsi mobilisés pour faire face aux foyers encore actifs : 1300 sapeurs-pompiers, 4 Canadairs et 2 hélicoptères d’attaque.