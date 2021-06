RUGBY. La sélection allemande dans la tourmente après des accusations d’extorsion ?

Ces dernières semaines, des internationaux auraient pointé du doigt des dirigeants de la fédération de rugby allemande pour des faits supposés d’extorsion.

D'après les enquêtes des médias allemands SWR et Spiegel, plusieurs internationaux auraient dénoncé des abus de pouvoir, des arnaques ou encore du chantage au sein de l'association allemande de rugby. Les principales personnes mises en cause seraient Manuel Wilhelm, directeur sportif du DRV (association allemande de rugby) ou encore Alexander Widiker, le responsable de la base fédérale d'Heidelberg. Pour sa défense, M. Wilhelm a expliqué via un avocat pour le site allemand SPIEGEL, qu'il ne craindrait rien et que les accusations seraient mensongères : « Les questions contiennent déjà un grand nombre de fausses déclarations par rapport à notre client », avant de poursuivre : « De plus, des sources totalement unilatérales et non objectives ont été utilisées. Widiker a fait une déclaration similaire. Les faits soulevés dans les questions sont pour la plupart manifestement inexacts ». Rafael Pyrasch, ailier de l'équipe nationale allemande. Il dénoncerait, lui, un nom remboursement de la part de la fédération, à qui il aurait prêté de l'argent à des fins professionnelles, mais qu'il n'aurait jamais retouché : « Cela a fonctionné de telle manière que j'ai ensuite transféré l'aide au sport sur un compte privé. Je savais que ce n'était pas correct, mais par peur des conséquences, je l'ai fait quand même ». Et d'après les informations de SWR, l'argent aurait été transmis, par la suite, directement à Wilhelm. Mais là encore, le directeur sportif du DRV ne souhaite pas communiquer : « Je ne suis pas disponible pour commenter et voir mes déclarations publiées », a-t-il déclaré pour le journal allemand.



Le cas de Pyrasch ne serait cependant pas le seul. Un autre joueur de la sélection, dont le nom est resté secret aurait expliqué en être également victime : « C'était 500 euros par joueur. Un joueur a ensuite été chargé de le récupérer auprès de tous les joueurs. Ensuite, il est passé par différents comptes de joueur et il l'a ensuite transféré à un compte privé de notre direction ». 20 joueurs auraient été victimes de cette arnaque, pour un montant total de 10 000 euros. Pour sa défense, le président de l'association aurait expliqué que "toutes les transactions de compte pertinentes ont été vérifiées par le présidium et jugées correctes". Dans l'enquête que mènent SWR et Spiegel, les deux médias ont mis la main sur la discussion message entre le directeur sportif et son joueur, à partir de novembre 2020. Ces échanges mettent Wilhelm en contradiction avec ce qu'il a pu dire, notamment sur le fait d'avoir demandé au joueur de payer des factures incorrectes. Le parquet d'Heidelberg a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire.