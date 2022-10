RUGBY. La Roumanie avec 10 ''Français'' en novembre, dont un TOULONNAIS !

Les Chênes joueront face au Chili, à l'Uruguay et les Samoa en novembre. Pour cela, ils ont convoqué 10 joueurs évoluant en France, dont Atila Septar.

Ils seront donc 2 pensionnaires du Top 14 à représenter la Roumanie en novembre. Andrei Mahu, le 2ème ligne de l'USAP et d'origine moldave, vient en effet d'être sélectionné par l'Ecossais Andy Robinson, à la tête des Chênes depuis plusieurs saisons. Le second ? Et bien de manière assez surprenante et pour la première fois malgré ses 26 ans, il s'agit du 3/4 polyvalent du RCT, Atila Septar (1m94 pour 100kg). L'ancien palois a en effet choisi de représenter le pays de son père, cet ancien international roumain aux 11 sélections. Un pays dans lequel est d'ailleurs né Septar, même s'il a grandi en France et représenté les U20, son père ayant débarqué dans l'Hexagone à la fin des années 90 pour jouer notamment à Limoges, en groupe B.

👏👏 Félicitations à 𝗔𝘁𝗶𝗹𝗮 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗔𝗥 qui devient international roumain et suit ainsi les traces de son père qui totalise 1️⃣1️⃣ sélections avec @RugbyRomania 🇷🇴 https://t.co/UliUhogJ1M — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) October 24, 2022

Un renfort de poids pour les Transylvaniens, donc, tandis que la "bête de l'Est" de Mont-de-Marsan et d'origine moldave, Gheorge Gajion, est également sélectionnée. Dans un groupe qui compte 10 "français" et notamment l'ancien capitaine de Colomiers Mihai Macovei (36 ans à la fin du mois) ou les Hyèrois Melinte, Burtila et Chirica. Pour rappel, les Roumains affronteront l'Afrique du Sud, l'Irlande, l'Ecosse et une dernière nation à déterminer lors du Mondial 2023.

PRO D2. Gheorghe Gajion (Aurillac), la Bête de l’Est du massif cantalien