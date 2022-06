RUGBY. LA ROCHELLE. Qui êtes-vous, Vincent Merling, président du Stade Rochelais ?

Président du Stade Rochelais, Vincent Merling a fait de son club le nouvel ogre du rugby français.

"La Rochelle, c'est une grande famille", a déclaré Vincent Merling, le président du Stade Rochelais, à l'issue de la finale de Coupe d'Europe ce samedi. En est-il alors le père de famille ? Il peut être considéré tel quel. Tant sa contribution au succès des Maritimes sur la scène nationale et européenne est immense. Des années de présidence et de patience, où le chef d'entreprise a su bâtir pierre par pierre le club. D'abord en le faisant monter en Top 14, pour goûter au parfum de l'élite. Puis le consolidant parmi les cadors du championnat.

Vincent Merling est le papi des présidents du Top 14. Il est à la tête de La Rochelle depuis 1991, année où le club connaissait de très grandes difficultés financières. Arrivé au chevet des Maritimes pour éponger les dettes et restructurer l'ensemble, il revenait dans son club de toujours, là où il avait évolué en tant que troisième ligne au début des années 70. Disputant plusieurs fois les phases finales de première division de l'époque, il a dû quitter le club pour se consacrer à la création de son entreprise.

Couleur café et bagnard

Fondateur des "Cafés Merling" en 1979, qui assurent la torréfaction, l'entreprise s'est tournée dans les années 90 dans les machines à café automatiques dans les entreprises. En clair : de grandes probabilités que les ingénieurs de Toulouse et fans de rugby, refassent le lundi matin autour d'un café Merling entre collègue les matchs du week-end précédent. Comprenez l'exemple de Toulouse et des ingénieurs pour le cliché.

Vincent Merling est décrit par ses anciens coéquipiers et connaisseurs du club comme un bon gérant, "père de famille", qui s'assure de la santé des comptes du club, mais qui reste très engagé à faire de La Rochelle un haut lieu du rugby français. "Vincent Merling, c'est le sauveteur du Stade Rochelais, assurait sur France 3 en 2021 l'ancien talonneur du club Patrick Ramos. Lorsqu'il a pris les rênes et la présidence du club, ce dernier était au plus mal". Jean-Michel Blaizeau, historien du rugby, assurait même sur la même chaine qu'il avait le "club chevillé au cœur". Garant du club et de sa prospérité en clair.

Les Cafés Merling, réalisant un chiffre d'affaires annuel d'environ 60 millions d'euros, Merling n'en reste pas moins très proche des supporters, multipliant les parades avec eux pour encourager les joueurs. Il est également un président proche de ses joueurs. L'année dernière par exemple, des équipes de Canal + l'avaient suivi dans son quotidien au club, et avaient constaté sa proximité avec l'encadrement et le groupe. La Rochelle est entre de bonnes mains avec son président soucieux de maintenir cette ferveur que l'on constate depuis samedi soir.