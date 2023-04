RUGBY. La légende écossaise Greg Laidlaw raccroche les crampons, à 37 ans !

Après l'annonce de son compatriote Stuart Hogg, c'est au tour de Greg Laidlaw de mettre un terme à sa carrière. Parti jouer au Japon depuis deux saisons, c'est là-bas qu'il va raccrocher les crampons.

Une carrière magistrale

Laidlaw n'a pas de quoi rougir lorsque le moment pour lui est venu de regarder en arrière. Bien au contraire, ce petit gabarit (1m76, 76kg) a marqué le rugby dans son pays. Avec le XV du Chardon, le numéro 9 comptabilise 76 sélections, avec 68 titularisations et 39 capitanats ! En plus d'être un buteur hors pair, avec plus de 2 350 points en carrière, c'est un véritable leader dans l'âme, car il n'a pas été capitaine seulement avec sa sélection ! Passé par Clermont de 2017 à 2020, ce dernier a joué pas moins de 60 matchs en Auvergne, et s'est imposé comme un homme fort du vestiaire, portant même le brassard de capitaine lorsque Morgan Parra n'était pas titulaire. Depuis la saison 2020-2021, Laidlaw s'est exilé au Japon avec sa famille, et c'est depuis le pays au soleil levant que nous avons appris la nouvelle, via son Instagram : "Nous avons l'intention en famille de rester au Japon un peu plus longtemps, mais c'est ici que je vais enfin raccrocher mes crampons. Il est temps de garder avec moi tout ce que j'ai appris, d'une carrière de joueur dont je n'aurais pu que rêver, et passer à une carrière d'entraîneur désormais." Vous l'aurez donc compris, Greg Laidlaw va donc basculer vers une nouvelle page de sa vie, toujours dans le monde du rugby, mais de l'autre côté du terrain.