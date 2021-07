RUGBY - La fusée Waisake Naholo de retour au pays des All Blacks !

La province de Canterbury a annoncé ce matin la présence de l'ancien All Black Waisake Naholo dans son squad pour disputer le NPC !

Waisake Naholo. Vous vous rappelez de lui ? De ce garçon auteur de 16 essais en 26 sélections avec les All Blacks, star des Highlanders durant ses 5 saisons passées à Dunedin et capable de battre n'importe quel défenseur en un contre un grâce à ses appuis et sa puissance du haut du corps ? On imagine que oui... Et pourtant on parie que vous n'avez pas entendu parler de lui depuis un bon moment ! Logique, quand on sait qu'entre le confinement et une grave blessure, l'ailier de 30 ans n'a disputé que 4 petits matchs lors des 2 dernières années du côté des London Irish.

Mais pourquoi vous parle-t-on de ce phénomène aujourd'hui, là, maintenant ? Parce que c'est en ce 21 juillet que les provinces néo-zélandaises dévoilaient leur groupe pour leur championnat annuel, le NPC, qui regroupe les meilleurs joueurs du pays (sauf les Blacks) et permet de sortir des pépites à la pelle à chaque fois. Et dans le squad de Canterbury, qui regroupe initialement la région de Christchurch et ses environs, est apparu le nom de Waisake Naholo ! Après deux années presque blanches et la trentaine entamée, comme d'autres avant lui (coucou Julian Savea) le natif des Fidji part donc se relancer en Nouvelle-Zélande, pas vraiment habituée à recevoir des retours d'anciens soldats au pays. Le grand frère de Kini évoluera donc sous les couleurs rouges blanches et noires après avoir été affilié à la province de Taranaki depuis le début de sa carrière, et jouera au sein de l'équipe qui a vu Dan Carter, Richie McCaw ou Kieran Read s'y faire les dents pendant des années. Show devant !

