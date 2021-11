RUGBY. La différence ahurissante entre la prime des Anglais et des Tongiens

Ce week-end, l'Angleterre reçoit les Tonga. Une affiche déséquilibrée sur le terrain comme en coulisses avec une différence énorme au niveau des primes de matchs.

Les années passent et certaines choses ne changent pas. Contrairement aux règles du rugby qui ne cessent d'évoluer pour rendre le jeu plus spectaculaire et sûre pour ses pratiquants, l'écart entre les nations du Tiers 1 et du Tiers 2 peine à se réduire. On en veut pour preuve la différence ahurissante entre les primes attribuées aux joueurs anglais et tongiens à l'occasion des tests de novembre. Malgré la crise sanitaire et les difficultés financières, la fédération anglaise est toujours la plus riche de la planète ovale. Le New Zealand Herald nous apprend ainsi qu'Owen Farrell et ses coéquipiers vont toucher plus de 80 000 euros s'ils remportent leurs trois rencontres. La tâche ne sera pas aisée puisqu'ils vont recevoir l'Australie, l'Afrique du Sud et les Tonga.



Ces derniers seront les premiers (comme le chantait Céline Dion) à défier les sujets de Sa Majesté à Twickenham. Pour ce match, les Îliens vont également toucher une prime. Laquelle s'élève à 500 livres, soit un peu moins de 600 euros. En face, les joueurs d'Eddie Jones auront droit à un joli pactole de 20 000 euros contre environ 28 000 avant la crise. Le site néo-zélandais nous apprend également qu'une "prime supplémentaire sera versée si le service commercial de la RFU dépasse ses prévisions." Si les joueurs anglais alignés ont accepté de continuer à partager leurs paiements avec leurs coéquipiers qui seront dans les tribunes, ils toucheront une somme bien supérieure à leurs adversaires du jour. Lesquels restent sur un revers 60 à 14 face aux Écossais à Murrayfield. Le dernier match entre l'Angleterre et les Tonga s'était soldé sur un score de 35 à 3 pour le XV de la Rose lors du Mondial 2019. Une rencontre qui avait été marquée par un énorme choc Vunipola et Kapeli. Coupe du monde - Choc des titans entre Vunipola et Kapeli [VIDÉO]