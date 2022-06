RUGBY. La bonne surprise pour le CS Beaune finalement invité en Nationale 2

Le club de Beaune, pensionnaire de Fédérale 1, a été choisi par la FFR pour accéder à la Nationale 2 suite au refus de Pamiers.

Sarlat n'est pas le seul club à avoir refusé la montée. En Fédérale 1, Pamiers a décliné l'accession en Nationale 2, nouvelle compétition qui s'intercalera entre la Nationale et la Fédérale 1. De fait, la FFR avait lancé un appel aux clubs désireux de participer à ce nouveau championnat. Appel auquel a répondu Beaune, managé par l'ancien joueur de l'UBB Hugh Chalmers. Cette semaine, le club bourguignon a reçu la bonne nouvelle : il a été choisi par les instances. "La mauvaise nouvelle c'est que nous n'aurons pas la chance de réitérer l'exploit de devenir Champion de France de Fédérale 1 en 2023, 60 ans après nos Champions de France, comme nous en avions tant envie !, peut-on lire sur la page Facebook du club. La bonne nouvelle, c'est que la Fédération Française de Rugby a choisi, sur dossier, de donner la chance à un club de Fédérale 1 d'accéder à la Nationale 2 après la volonté de Pamiers de refuser sa montée en Nationale 2. Et c'est le CSB qui a été retenu !"



Le CSB remplissait en effet les critères de la Fédération pour évoluer en Nationale dont une école de rugby labellisée 2 étoiles et un centre d'entrainement labellisé, sans oublier un budget répondant aux exigences de ce niveau. "Nous nous donnons les moyens de nos ambitions et nous continuerons de nous développer. Pour ce faire, plus que jamais, nous avons besoin de nos dirigeants, nos bénévoles, et nos partenaires, actuels et futurs !" C'est donc avec un an d'avance dans les plans du manager que Beaune va accéder à la Nationale 2. Reste désormais à pérenniser sur cette montée surprise. Cette saison, le CSB avait terminé à la 10e place de la poule 2 de Fédérale 1 avec seulement 38 points au compteur. Loin des 100 unités du Rugby Club Hyères Carqueiranne La Crau.