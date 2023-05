RUGBY. Justice. Mohamed Haouas en garde à vue pour violences envers sa compagne

Les ennuis s’accumulent pour le pilier de Montpellier et du XV de France. Il a été arrêté par les CRS au centre-ville de Montpellier pour violence conjugale.

Mohamed Haouas est encore dans de beaux draps. D’après le quotidien l’Équipe, le pilier tricolore aurait été arrêté et placé en garde à vue par une patrouille de CRS, hier, en fin d’après-midi pour violences conjugales. En effet, le joueur de 29 ans aurait été ivre et s’en serait pris à sa femme à deux reprises au centre-ville de Montpellier. Malheureusement, ce n’est pas la première fois que Mohamed Haouas a des problèmes avec la justice.

Un fait de la vie privée ne peut donner lieu à une sanction disciplinaire mais seulement à un licenciement justifié éventuellement par le trouble causé à l’entreprise par le manquement du salarié. Le comportement doit causer un trouble caractérisé au sein de l’entreprise #haouas May 27, 2023

Quel avenir dans le rugby ?

Ce nouvel incident pourrait avoir des conséquences terribles concernant son avenir. Il est déjà écarté du groupe du MHR pour une altercation avec Philippe Saint-André à la suite de la défaite face à Brive. Il est impossible que le pilier rejoue sous le maillot de Montpellier, lui qui a décidé de rejoindre Clermont la saison prochaine. Le club auvergnat n’a pas réagi quant à cette affaire concernant son futur joueur.

Pour ce qui est du XV de France, ce nouvel évènement pourrait compliquer l'équation entre Mohamed Haouas et le maillot bleu. Il avait asséné un coup de poing à un Écossais en 2020, lors du Tournoi des 6 Nations. Un acte qui a probablement couté le match et le Grand Chelem aux Bleus. Une réaction qui n’avait pas du tout plu au sélectionneur Fabien Galthié. Plus récemment, il a une nouvelle fois été exclu, toujours face à l’Écosse lors 6 Nations 2023, alors qu’il avait une nouvelle chance avec les Bleus. Mais ce nouveau problème pourrait être la goute de trop pour Mohamed Haouas qui a déjà eu des problèmes avec la justice par le passé.

18 mois de sursis

Le pilier de Montpellier possède déjà une peine avec de 18 mois de prison avec sursis pour cambriolage en réunion. Les faits remontent à 2014, alors qu’il était âgé de 19 ans. Le 12 mai dernier, il avait comparu devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour des violences volontaires en réunion, toujours en 2014. Il connaîtra sa peine le 30 juin 2023. Contacté, l'avocat de Mohamed Haouas, Maitre Marc Gallix et le MHR n'ont pas souhaité répondre.

Maintenant, reste à savoir de quelle sanction le pilier de Montpellier va écoper. En tout cas, toujours selon l'Équipe, sa garde à vue a été prolongée de 24 heures. Il sera déféré devant un juge ce dimanche 28 mai et risque de partir en détention provisoire. Il passera en comparution immédiate ce mardi devant le juge de la liberté et de la détention.

Alors qu'il devait être titulaire ce dimanche face à Pau, mais il est écarté du groupe. Une chose est sûre, sa carrière est pour le moment entre parenthèse.