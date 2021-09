RUGBY. Jeu dangereux : Olivier Magne prône encore plus de sévérité après le cas Skelton

L'ancien joueur du XV de France Olivier Magne estime qu'il faut être plus sévère avec les gestes dangereux. Un contact avec la tête, ce doit être rouge.

Top 14. ARBITRAGE. Will Skelton méritait-il vraiment un carton rouge face au Stade Toulousain ?Le carton rouge adressé à l'Australien Will Skelton face au Stade Toulousain a fait couler beaucoup d'encre et produire beaucoup de salive. Il a aussi beaucoup divisé entre le camp du carton rouge et ceux du carton jaune. Un camp dont fait partie le patron des arbitres français Franck Maciello. Selon lui, le geste du Rochelais n'était pas une charge à l'épaule et une simple biscotte aurait suffi. Sébastien Chabal a, lui aussi, estimé que la sanction été dure. Mais ce n'est pas du tout le ressenti d'un autre ancien Tricolore. Dans les colonnes de L'Equipe, Olivier Magne souhaite encore plus de sévérité dans les cas de jeu dangereux.

Il faudrait même arrêter avec les circonstances atténuantes. Contact avec la tête, ce devrait être rouge et longue suspension, point barre. La règle est claire et les joueurs n’ont pas l’excuse du « je n’ai pas fait exprès » ou « je ne savais pas ». Quand tu y vas avec l’épaule, que tu veux plaquer haut, tu sais ce que tu fais et ce que ça risque d’engendrer alors tu connais la règle. Un joueur ou un entraîneur qui me dit le contraire, soit il n’a pas joué au rugby, soit c’est un menteur. Si tu veux marquer ton adversaire, être rugueux, tu peux le faire autrement tout en plaquant plus bas. Il faut complètement annihiler ce genre de gestes en étant intransigeant dessus.

Si les règles sont claires, cela n'empêche pas de voir des différences de traitement d'un championnat à l'autre. Mais aussi au niveau international où des plaquages à l'épaule passent entre les mailles du filet.