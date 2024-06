RUGBY. ''Je comprends la réaction de Greg'', Galthié revient sur le chambrage ''maladroit'' de Jalibert

Galthié apaise les tensions après l'incident Alldritt-Jalibert : Le sélectionneur du XV de France explique que le geste de Jalibert était maladroit, mais sans malveillance.

Ce week-end, la saison régulière du Top 14 touchera à sa fin. Et on connaîtra les noms des équipes qualifiées pour les phases finales. Si les choses en restaient là au classement, l'UBB et le Stade Rochelais se retrouverait en barrages. Un choc qui pourrait donner l'occasion à Grégory Alldritt de prendre une petite revanche sur Matthieu Jalibert.

VIDEO. Top 14. Jalibert s'excuse, mais relativise : ''je prends des tapes sur la tête 200 fois par saison et on n'en fait pas des caisses''Lors du match entre l’UBB et La Rochelle en mai dernier, l'ouvreur bordelais, euphorique après le sixième essai de son équipe, avait asséné une petite tape sur la nuque de son coéquipier en bleu. Un geste qui a déclenché une vive polémique et de nombreuses réactions.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, est revenu sur ce moment de tension pour L'Equipe. "Je pense que ça ne part pas d’un mauvais sentiment de Matthieu mais c’est très maladroit et je comprends la réaction de Greg". Le Rochelais, visiblement affecté par cette taquinerie, s’était montré passablement agacé.

Pour Galthié, la situation reflète une simple incompréhension entre les deux joueurs, pourtant amis en dehors du terrain. "Matthieu, content sur l’essai, le branche un peu comme à l’entraînement mais on n’est pas à l’entraînement. Il l’a oublié. Ils sont copains. À ce moment-là, ils ne sont pas sur la même planète. L’un rit et l’autre souffre."

VIDÉO. Jalibert chambre Alldritt et La Rochelle sombre à Bordeaux, sale soirée pour les Maritimes en Top 14Une analyse qui démontre l’intelligence émotionnelle nécessaire à ce niveau de compétition. Le sélectionneur a également souligné que Matthieu Jalibert s'était excusé auprès de Grégory Alldritt, mais il a aussi reconnu l’impact négatif de l’incident. "Que valent des excuses par rapport au buzz terrible qu’il a déclenché avant ? Malheureusement, ça ne va pas le rattraper." Une reconnaissance de la difficulté à effacer les effets des actions impulsives dans l’ère des réseaux sociaux.

Cependant, Galthié ne souhaite pas en faire une polémique et préfère que les deux joueurs règlent cette affaire entre eux. "Il y a une forme d’intelligence chez ces joueurs qui se respectent." L'incident sera sûrement rapidement oublié, mais il rappelle l’importance de la cohésion et du respect mutuel dans une équipe de haut niveau.

S'ils pourraient se croiser en Top 14, Jalibert et Alldritt ne retrouveront sans pas sous le maillot du XV de France avant l'automne prochain. Le troisième ligne du Stade Rochelais devrait sans doute être laissé au repos par le staff tricolore cet été. Quant à l'ouvreur, il n'est pas impossible qu'il parte en Amérique du Sud. Galthié doit trancher sur les joueurs qui feront le voyage. Les prochaines échéances en championnat seront décisives pour sa prise de décision.

RUGBY. Quel sera le visage du XV de France en Argentine : Galthié lâche les premiers noms