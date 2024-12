RUGBY. Jack Willis choisit son équipe ''Playstation'' du Top 14 avec un Dupont intouchable

Jack Willis a imaginé son XV de rêve du Top 14. Toulouse domine sans surprise, mais des stars comme Penaud ou Skelton s'invitent dans ce casting 5 étoiles.

Au repos cette semaine après ses grosses prestations avec le Stade Toulousain en Champions Cup, Jack Willis s'est prêté au jeu du sélectionneur dans le cadre du podcast de son compatriote Danny Care. Et son XV idéal du Top 14 ne manque pas de talents... et de coéquipiers.

Le Stade Toulousain en force

Sur quinze joueurs, on ne dénombre que quatre joueurs qui ne portent pas le maillot de Toulouse à l'heure actuelle. A commencer par deux éléments du Stade Rochelais : Uini Atonio et Will Skelton.

Le solide Australien est aligné aux côtés du Tricolore Meafou. Une deuxième ligne qui ferait de l'ombre aux "Expendables". Le Wallaby est le seul non-Toulousain du pack. Willis a en effet choisi Baille, Mauvaka, Jelonch, Roumat et Cros pour former un huit de devant redoutable. D'aucuns auraient sans doute glisser un ou deux autres éléments extérieurs. Mais on ne peut en vouloir à l'Anglais dont l'avis est biaisé par le fait qu'ils les côtoient au quotidien.

Mais s'il y a bien un choix qui ne souffre aucune contestation, c'est bien celui d'Antoine Dupont à la mêlée. "Il est en lice pour le titre de meilleur numéro 9 de l'histoire", confie Willis. L'Anglais a beau savoir de quoi il est capable, il continue d'être émerveillé par ses performances.

Dupont, what else ?

A commencer par ses trois essais inscrits en quelques minutes contre Clermont alors qu'il n'a pas joué en Top 14 depuis plusieurs semaines. Mais ce qui le plus surpris l'Anglais, c'est la vitesse du Tricolore.

"Il n'est pas très grand, mais il peut courir à 35 km/h. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'attend à voir quand on le regarde. C'est la vitesse d'un ailier." A cela s'ajoute une passion pour le rugby et une envie de se dépasser qui font qu'il domine actuellement la planète ovale à son poste. "Il aime tester des choses et prendre des risques. Parfois ça ne fonctionne pas. Mais à force, l'écart entre les ratés et les réussites est de plus en plus infime".

Aux côtés de Dupont, Willis place Romain Ntamack, mais aussi Ahki en 12, Kinghorn en 11 et Ramos en 15. Tandis que le Bayonnais Maqala et le Bordelais Penaud s'invitent dans cette équipe "playstation". Auriez-vous fait les mêmes choix que l'Anglais ?