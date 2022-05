RUGBY. Israel Folau et trois anciens All Blacks sélectionnés avec les Tonga

L'ancien Wallaby Israel Folau, les anciens All Blacks Malakai Fekitoa et Salesi Piutau ont été retenus avec les Tonga pour la première fois.

Comme on pouvait s'y attendre, Toutai Kefu a fait d'appel à d'anciens All Blacks pour composer son équipe en vue des tests de juillet. Le nouveau règlement de World Rugby permet en effet de sélectionner des joueurs qui ont porté le maillot d'une autre nation il y a plus de trois ans à condition qu'ils aient un parent ou un grand-parent né dans ce pays. C'est le cas de l'ancien Wallaby Israel Folau mais aussi des All Blacks Malakai Fekitoa, Charles Piutau et Augustine Pulu. Sans oublier l'ancien international à XIII néo-zélandais Solomone Kata, qui depuis, a joué pour les Tonga. "Il va apporter beaucoup d'expérience", a commenté Toutai Kefu à propos de Folau, 73 sélections avec l'Australie. Ce dernier évolue désormais au Japon après avoir vu contrat avec la fédération australienne rompu suite à ses propos homophobes. Il jouera ses premiers matchs internationaux à XV depuis 2018. En 2020, il avait joué en France sous les couleurs des Dragons Catalans.

Le rugby va reprendre aux Tonga après l'éruption volcanique et le tsunamiDe son côté, Fekitoa a joué 24 tests pour les All Blacks entre 2014 et 2017 avant de partir dans l'hémisphère nord pour jouer pour Toulon, puis les Wasps et maintenant le Munster. Quant à Piutau, il avait joué 17 tests pour les All Blacks avant de tourner le dos au rugby néo-zélandais à seulement 23 ans. Le demi de mêlée Augustine Pulu a pour sa part joué deux tests pour les All Blacks en 2014.