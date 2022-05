Le rugby va reprendre aux Tonga après l'éruption volcanique et le tsunami

Frappées par une éruption volcanique puis un tsunami, les îles Tonga vont bénéficier de l'aide de World Rugby pour restaurer les infrastructures touchées.



En janvier dernier, les Tonga faisaient face à une double catastrophe naturelle : l'éruption du volcan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai puis un tsunami. Après l'appel aux dons, le moment est venu de reconstruire. Ainsi, via le Fonds de reconstruction et de renforcement des infrastructures du rugby des îles Tonga, World Rugby s'est engagé à verser 118 000€ pour donner le coup d'envoi de la restauration des infrastructures comme des bureaux et le gymnase de haute performance de la Fédération de rugby des Tonga. Sans oublier la réhabilitation des terrains de rugby à travers le pays. Un moment important pour cette nation du Pacifique, comme le commente le président de World Rugby, Sir Bill Beaumont :

Aujourd'hui marque la reprise du rugby aux Tonga et je voudrais exprimer mes remerciements à tous ceux qui ont travaillé durement en coulisses pour arriver à ce stade et réitérer ma promesse au peuple des Tonga que nous jouerons pleinement notre rôle en soutenant la reconstruction du rugby à partir de zéro, du rugby amateur au rugby d'élite pour le bien des Tongiens.

RUGBY. Pour Rugbyrama, Fekitoa évoque la situation aux Tonga après l’éruptionLe rugby, qui a un rôle central dans la vie quotidienne des communautés des îles comme l'explique la fédération internationale dans son communiqué, va pouvoir reprendre progressivement au niveau local mais aussi international. Ainsi, la sélection nationale jouera ses premiers tests en juillet lors de la World Rugby Pacific Nations Cup 2022. Mais surtout, elle tentera de décrocher son ticket pour la Coupe du monde 2023 par le biais des qualifications Asie/Pacifique. En effet, quatre nations d'Afrique, d'Asie/Pacifique, des Amériques et d'Europe participeront au tournoi de qualification final, qui aura lieu pour la deuxième fois en novembre 2022. Super Rugby Pacific. 500$ offerts à chaque essai marqué : le Super Rugby vient en aide aux Tonga