RUGBY. Ironie du sort, les Anglo-saxons imaginent les All Blacks comme favori au mondial

Quelques heures avant la déculottée néo-zélandaise, RugbyPass dévoile son favori à la victoire en Coupe du monde. La Nouvelle-Zélande obtient plus d'un tiers des voix.

Parfois, le destin réserve de vilains coups. Ce vendredi 25 août à Twickenham, les All Blacks et les Springboks s'affrontent dans un ultime duel pour préparer le mondial. Résultat des courses, le temple du rugby mondial devient le lieu d’un autre moment d’histoire. L’Afrique du Sud écrase la Nouvelle-Zélande sur le score de 35 à 7. Il s’agit de la plus grosse défaite en 120 ans d’existence pour les héritiers de Dave Gallaher.

Le coup de mou du favori

La veille, les amateurs de rugby étaient pourtant confiants sur la réussite des hommes de Ian Foster sur les semaines à venir. RugbyPass, site d’actualité rugbystique anglophone le plus connu au monde, dévoilait son classement de favoris à la Coupe du monde 2023 à la veille du match.

Au sein de ses lecteurs, plus d’un tiers des votants (34%) voient la Nouvelle-Zélande décrocher son quatrième sacre mondial à l’automne. Cette statistique en fait le large favori à la conquête du trophée William Webb-Ellis, selon les lecteurs de RugbyPass. Derrière les All Blacks se sont la France (25%), l’Afrique du Sud (17%) et l’Irlande (16%) qui ont été plébiscités. Dans ce panel d’Anglo-saxons, 92% des amateurs de ballon ovale pensent que le vainqueur de la Coupe du monde 2023 se trouve parmi ces équipes.

Au lendemain de la défaite spectaculaire des Néo-Zélandais, il est beaucoup moins sûr que l’opinion générale affiche une tendance similaire. Au même titre que le forfait de Romain Ntamack a fait perdre le titre de favori aux Bleus, cette déculottée devrait rebattre les cartes du côté des bookmakers. Par ailleurs, les votants de Rugby Pass voient la France finir derrière les All Blacks au sein de la poule A.

Attention néanmoins, le sondage réalisé a été fait auprès des lecteurs de RugbyPass exclusivement. Ces pronostics n'ont été réalisé ni par des bookmakers, ni par un institut de sondages. Ils ne dressent pas la Nouvelle-Zélande en tant que favori absolu au titre, mais montre plutôt la tendance qui se dessinent auprès d'un média rugby web anglophone réunissant plusieurs millions de lecteurs. D'autant plus, le site possède une visibilité toute particulière en Nouvelle-Zélande. Ancienne propriété de Sky New-Zealand, le média possède une version de son site entièrement dédié au public néo-zélandais. Depuis octobre 2022, RugbyPass appartient à World Rugby.

La Nouvelle-Zélande sonnée, mais pas inquiète

Certes, le résultat de cette fin de mois d’août n’aura d’utilité qu’à être inscrit dans les livres d’histoires et sur les pages Wikipédia. Sur le papier, le résultat compte peu. Dans les têtes, ce n’est pas la même histoire.

Après la rencontre, le talonneur Dane Coles compare la rencontre à un coup de poing au visage. Après cette métaphore digne d’une salade de phalanges, le constat reste le même : la nuit londonienne fait mal. Pour le combat sur le terrain, l’absence quasi certaine de la deuxième ligne titulaire des All Blacks dans son ensemble devrait faire le même effet en début de mondial.

En conférence de presse, le sélectionneur des All Blacks ne s’est pas voulu pessimiste pour autant. Après la rencontre, il montrait peu d’intérêt pour ce résultat et le trophée inventé pour l’occasion, la “Qatar Airways Cup”. Selon des propos rapportés par l’Otago Daily Times, il déclare : “La réalité est que si vous pouviez choisir un trophée qui ne serait pas dans votre armoire à trophées à la fin de l'année, ce serait celui-là. Cela ne va pas nous décourager et nous empêcher de faire ce que nous avons à faire.”

