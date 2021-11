RUGBY. INTERNATIONAL. Ecosse vs Springboks : un match pour l’avenir

En difficulté cet été, les Springboks vont essayer de contrôler une Écosse revancharde dans un match important pour les deux nations.

Ce samedi 13 novembre, c’est le grand jour. Les travées de Murrayfield vont pouvoir chanter à plein poumons l’iconique Flower of Scotland et faire rugir la légendaire enceinte du XV du Chardon. En effet, les coéquipiers de Finn Russell accueillent ce samedi un grand nom du rugby mondial : les Springboks. Les champions du monde en titre arrivent dans le royaume au nord de l’Angleterre avec la ferme intention de chasser certains démons. Ceux d’une certaine irrégularité depuis leur sacre international tout d’abord. En effet, les Sud-Af’ n’ont pas joué en 2020 et une fois les terrains retrouvés, la machine ne semblait plus être si bien huilée. La tournée face aux Lions Britanniques et Irlandais n’a pas offert la qualité de jeu escomptée. Quant au Rugby Championship, l’ultime victoire face aux néo-zélandais permet de sauver les meubles de la nation arc-en-ciel sans faire oublier pour autant la double défaite face à des Australiens en plein doute. INTERNATIONAL. Vaincus en Australie à deux reprises, une statistique fait mal chez les SpringboksEn Écosse, la dynamique est tout autre. Après un tournoi du Six Nations réussi ayant vu Hamish Watson soulever le trophée de meilleur joueur de la compétition, les stars écossaises ont été nombreuses à rejoindre les rangs des Lions cet été. Une liste initiale qui donnait même une certaine impression d’homogénéité des viviers outre-Manche. À la suite de ça, les nouvelles pépites écossaises semblent devenir le marronnier de chaque nouvelle saison internationale. En attestent les révélations à l’aile en ce début de saison avec Rufus McLean et Kyle Steyn, respectivement auteurs d’un doublé et d’un quadruplé lors de la large victoire du 30 octobre dernier face aux Tonga.