INTERNATIONAL. Vaincus en Australie à deux reprises, une statistique fait mal chez les Springboks

Ce samedi 19 septembre, les Sud-Africains ont connu leur deuxième défaite d’affilée. Un phénomène rare chez un champion du monde en titre.

Le 13 août 2011 à Durban, l’Afrique du Sud s’incline face à l’Australie sur le score de 9 à 14. Une performance qui fait date puisque hier encore, il s’agissait de la dernière fois qu’un champion du monde en titre avait été défait coup sur coup. En effet, deux semaines auparavant, les Springboks prennent une rouste magistrale Made In All Blacks à Wellington. Le score porte à 40 à 7 en faveur des Néo-zélandais. Cette édition du Tri-Nations 2011 se présentait comme un préambule à la coupe du monde qui aura lieu quelques semaines plus tard. Elle verra les coéquipiers de Bryan Habana finir bon dernier de la compétition et ils ne feront pas beaucoup mieux durant la coupe du monde qui suit. Éliminés en quart, ils verront leur couronne du rugby mondial recouverte du maillot à la fougère argentée pour les 8 ans qui suivent.

''Si le jeu des Springboks est l'avenir du rugby, il sera mort dans 5 ans''Avec leur deux défaites consécutives face à l’Australie, ils mettent fin à une série qui aura duré 10 ans, 1 mois et 5 jours. En effet, les Néo-zélandais n’avaient jamais perdu deux fois d’affilée lors de leur règne sans partage entre 2011 et 2019. Une nouvelle qui met un coup derrière la tête des coéquipiers de Siya Kolisi, leur style de jeu étant particulièrement critiqué dans l’hémisphère sud. À l’issue de la défaite, l’entraîneur des champions du monde,Jacques Nienaber, n’a pas joué les mauvais perdants. Il assume pleinement la supériorité de ses adversaires dans des propos relayés par RugbyPass : “Nous avons été battus dans tous les domaines. On a été moins bons en défense, au coup de pied, en attaque, mais surtout, nous avons fait trop d'erreurs. C'est quelque chose que nous devons résoudre pour la semaine prochaine. C'est urgent. Ce n'est pas la pire performance de l'année. C'est plutôt la pire performance depuis 2018, lorsque nous avons perdu contre l'Argentine à Mendoza. C'est dire à quel point nous avons été mauvais.”