RUGBY. INSOLITE. Massy oublie un de ses joueurs sur une aire d’autoroute… que récupère Rouen dans la foulée !

Un des espoirs de Massy a été oublié sur une aire d’autoroute lors du trajet retour. Heureusement, le bus de Rouen est passé par là et l’a ramené à bon port.

Ce dimanche, les espoirs de Massy se déplaçaient à Bourg-en-Bresse pour le premier match des play-offs de la poule d’accession. Les franciliens l’ont emporté de justesse (21-23) et sont repartis avec le sentiment du devoir accompli. Mais voilà, pendant la pause sur une aire d’autoroute (A6), l’un des espoirs du RCME a tout simplement été oublié par le bus massicois !

Du froid, de la Nationale et du rugby : j'ai pu voir Nice vs MassyUne situation pour le moins insolite, mais qui, heureusement pour le jeune joueur, s’est vite réglée. En effet, le bus de Rouen Normandie Rugby passait par là, et a pu ramener le Francilien à bon port. Un beau geste dont s’est empressé de remercier le club de Nationale sur son compte Twitter : “Merci au club de Rouen Normandie Rugby pour avoir ramassé notre joueur Espoir qui a loupé le départ du bus lors de la pause sur l’A6… Les aléas du rugby”.

PRO D2 - Serge Betsen intègre le staff du Rouen Normandie Rugby