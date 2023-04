Rugby. Insolite. L'énorme gaffe du président américain concernant les All Blacks

Le président américain avait peut-être déjà consommé avant son discours dans ce pub de Dundalk. En visite en Irlande jusqu'à vendredi, Joe Biden a confondu les All Blacks avec les "Blacks and Tans", une unité militaire britannique particulièrement violente engagée pour lutter contre les indépendantistes de l'Armée républicaine irlandaise (1919-1921). C'est en voulant rendre hommage à l'ancien joueur du Leinster Rob Kearney, qui est aussi un lointain cousin du président des États-Unis, que l'homme de 80 ans a fait sa gaffe. Biden voulait remercier l'arrière international de lui avoir donné une cravate au motif à trèfles qu'il portait lors de son discours. Il lui avait offert après une victoire contre les Néo-Zélandais au Soldier Field de Chicago en 2016. C'était la première fois que les Irlandais battaient les All Blacks, 40 à 29. "Vous voyez cette cravate que je porte, cette cravate à trèfles ? Elle m'a été donnée par l'un de ces gars ici, qui est un sacré joueur de rugby qui a battu Blacks and Tans avec la manière", a lancé le 46ᵉ président des USA. Ce dernier s'est vite rattrapé, mais les memes sur Twitter étaient déjà lancés.

Thanks president Biden for honoring Rob Kearney's sacrifice. May I recommend the following classic which tells the tale of his mighty victory over the Black and tans. pic.twitter.com/zOmOE1ShYH