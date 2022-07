RUGBY. INSOLITE. Le Stade Rochelais ramène plusieurs milliers de supporters pour un entraînement

Ce vendredi 29 juillet, le Stade Rochelais lançait sa série d’entraînements ouverts au public. Une initiative qui a rencontré un franc succès.

On savait que les supporters du Stade Rochelais étaient dévoués à la cause, mais là, le chiffre peut surprendre. En effet, en plein chassé-croisé de cet été 2022, le Stade Rochelais a accueilli 2 500 personnes selon Sud-Ouest. Ce dernier avait lieu à Marcel Deflandre pour un simple entraînement de reprise ce vendredi 29 juillet. Une affluence qui rivalise avec celle de certains matchs de Pro D2. (Pas les plus fournis, certes, mais tout de même !) Une passion toujours aussi présente chez le peuple rochelais alors que le club avait annoncé ce mardi 26 juillet qu’ils ouvriraient plusieurs de leurs entraînements au public durant l’été. Ainsi, ce sont les sessions du vendredi matin qui devraient être offertes au public rochelais. Le club a également prévu des stands de restauration. TOP 14. Pas de Dupont, Ntamack ni Jaminet pour la reprise du Stade ToulousainCet événement est l’occasion de voir les nouvelles têtes qui animeront l’enceinte maritime l’année prochaine. Par exemple, Teddy Thomas, Thierry Paiva et Georges-Henri Colombe viennent garnir les rangs jaune et noir. Les internationaux et nouveaux arrivants, Antoine Hastoy et Yoann Tanga, ne sont pour l’instant pas concernés par la reprise. Malgré ces petites absences, les supporters ont bien répondu au rendez-vous. Et pour cause, comme le dit Christian Bayod, “74 ans et supporter du stade depuis toujours”, pour nos confrères de Sud-Ouest, c’était “la première fois qu’on assiste à un entraînement de champions d’Europe”.