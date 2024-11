RUGBY. Inquiétude à Marcoussis, des nouveaux Bleus à l’infirmerie avant France - Argentine

La bataille physique intense entre la France et les All Blacks aura laissé de séquelles à certains joueurs du XV de France, qui rejoignent l’infirmerie.

Le XV de France a un vivier colossal, mais cela serait mieux s’il pouvait être utilisé pour d’autres raisons que pour pallier des blessures. Après la victoire du XV de France contre la Nouvelle-Zélande, ce samedi à Saint-Denis, l’infirmerie voit de nouveaux visages arriver.

Parmi eux, on retrouve le pilier droit Tevita Tatafu. Alors qu’il réalisait un début de match percutant, le Bayonnais a rapidement dû céder sa place au Rochelais Georges-Henri Colombe. Pour cause, le colosse d’origine tongienne a subi une béquille face aux All Blacks.

Pour l’instant, il reste compliqué de savoir s’il sera absent pour l’ultime test des Bleus au Stade de France. Les examens en cours de semaine devraient répondre à cette question. Néanmoins, ce forfait pourrait être pallié par le retour probable du taulier Uini Atonio sur la feuille de match.

Inquiétude autour de Taofifenua

En deuxième ligne, le titan Romain Taofifenua n’a pas eu l’occasion d’user de sa science des mauls et des rucks. En effet, le doyen des Bleus aligné ce week-end a rapidement cédé sa place. Victime d’une commotion, il devra suivre une période de repos de plus d'une semaine avant de reprendre le rugby.

Problème encore plus grave, il s’agirait de la seconde commotion du joueur en moins de deux mois. En effet, le joueur avait déjà dû se reposer après une première blessure du genre face à l’Union Bordeaux-Bègles en début de saison. Ainsi, on pourrait ne pas revoir Romain Taofifenua avant environ un mois, minimum, sur les terrains si le protocole se confirme.

Enfin, Paul Boudehent a eu une frayeur similaire, ce samedi. Sorti sur protocole commotion, le Rochelais l’a finalement validé. Hors diagnostique contraire durant la semaine, il devrait donc pouvoir postuler face à l’Argentine, le 22 novembre prochain. Phénoménal lors des deux premières rencontres de l’automne, le troisième ligne aura de quoi faire face à des valeureux sud-américains qui se sont inclinés de peu en Irlande cette semaine.

De retour de l’infirmerie, François Cros pourrait également de nouveau rejoindre le groupe du XV de France cette semaine. En tout cas, les fans de rugby espèrent revoir au plus vite et dans les meilleures conditions ces joueurs sur le terrain.

