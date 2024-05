RUGBY. Imitant Antoine Dupont, le funambule du Leinster se dit partant pour les JO de Paris !

Les Jeux Olympiques approchent et les étapes du World Series défilent. La fin de saison pour les quinzistes n'est plus très loin, de quoi donner envie à certains de rejoindre de nouvelles disciplines.

Hugo Keenan vers le Seven ?

Ce samedi 25 mai, le Leinster croisera le fer avec le Stade Toulousain, pour la finale de la Champions Cup au Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Une rencontre qui s'annonce déjà passionnante entre les deux meilleures équipes d'Europe, à n'en pas douter.

Pour l'occasion, Antoine Dupont sera bel et bien titulaire, et même capitaine de la formation toulousaine. En face, l'arrière du XV du Trèfle, Hugo Keenan, devrait lui aussi revenir dans la composition de départ, après une alerte à la hanche face à l'Ulster le week-end dernier.

Mais ce n'est pas pour cette raison que l'arrière talentueux du Leinster fait la une de plusieurs médias britanniques ! Ce dernier a indiqué son ambition de suivre les pas de Dupont et de Hooper, afin de représenter son pays lors des JO avec l'équipe d'Irlande à sept.

Selon Rugby Pass, le joueur de 27 ans pourrait participer à la Grande Finale du HSBC SVNS à Madrid du 31 mai au 2 juin, ainsi qu’au Rugby Europe Sevens Championship en Croatie en juin. Il se pourrait donc que Keenan manque la fin de l'United Rugby Championship (URC) avec le Leinster ainsi que la tournée de l’Irlande contre les Springboks cet été.

Cette décision serait quelque peu mal vue outre-Manche, notamment car elle intervient tard dans la saison, et que Keenan est devenu en l'espace de quelques saisons un atout presque indispensable au Leinster mais aussi au XV du Trèfle.

Retour aux premiers amours

Avec 38 sélections au compteur, Hugo Keenan est une pièce maîtresse du XV du Trèfle depuis plusieurs années, et représente même l'élite mondiale à son poste. Ce dernier a réalisé une coupe du monde pleine, et son talent met tout le monde d'accord.

Néanmoins, avant d'exploser à XV, ce dernier était un joueur de seven, et a même participé à 66 matchs avec l'équipe à sept d'Irlande, entre 2017 et 2019. D'ailleurs, il a mis sa pierre à l'édifice pour permettre à l'Irlande d'intégrer pleinement le circuit des World Series. Depuis, les hommes en vert sont la deuxième nation au monde derrière l'Argentine, et sont parmi les favoris pour décrocher l'or à Paris en juillet.

Il y a quelques mois, en décembre dernier, la Fédération irlandaise avait annoncé qu’elle autoriserait l’entraîneur, James Topping, à emmener un joueur du XV de chacune des quatre provinces dans son squad pour participer aux Jeux Olympiques. Cette année, l'Irlande a remporté la médaille d’argent à Singapour, ainsi que la médaille de bronze à Perth, Los Angeles et Hongkong.

Si rien n'est encore officiel pour la participation de Keenan à cette fête internationale du sport, il est certain que l'apport d'un tel joueur pourrait accroître un peu plus les chances de médailles de l'Irlande. Affaire à suivre.

