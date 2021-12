Rugby. France 7. L'ascension fulgurante de Jordan Sepho, la nouvelle machine septiste

Il a été étincelant lors des deux premiers tournois du World Tour de Rugby à 7 avec les Bleus. Découvrez Jordan Sepho, nouvelle bombe du 7 tricolore.

Jordan est né le 8 décembre 1998. Il a commencé le rugby au club de l'Étang-Salé RC à la Réunion, avec lequel il a remporté le Top 6 Océan Indien en 2018. Il a ensuite signé en 2020 avec la Fédération Française de rugby pour devenir joueur à 7 au sein de la sélection tricolore. Mais c'est bel est bien depuis cette saison 2021/22 qu'il rayonne avec les Bleus : 11 matchs disputés lors des deux tournois de Dubaï, pour 8 essais inscrits. Ancien troisième ligne puissant (1,94m et 105 kg), il n'en est pas moins rapide et sait déborder ses adversaires. Il a notamment fait partie des Barbarians Français invités à disputer le Super Seven, avec lesquels il a remporté le tournoi en novembre dernier à la Paris Défense Arena, en inscrivant un triplé en finale face à Monaco.

L'histoire de Jordan est incroyable. Il a commencé à jouer au rugby à la Réunion à l'âge de 18 ans, et s'est retrouvé appelé en équipe de France à 7 Développement deux ans et demi plus tard. Chez nos confrères de "Le Quotidien Réunion", il expliquait son intégration dans l'équipe de France : « Il y a beaucoup d'anciens qui sont partis, confirme-t-il. C'est à nous maintenant de jouer. De gagner en expérience. Je pense que ça va se faire petit à petit. On va commencer à nous faire jouer un peu, puis on va nous utiliser de plus en plus. Notre temps de jeu va augmenter au fur et à mesure. Pour qu'on devienne des joueurs plus expérimentés, des cadres. » Sa sélection, il la doit au championnat de France universitaire organisé en 2019 à Épernay dans la Marne. Il y a inscrit 8 essais avec sa sélection réunionnaise. Repéré par l'équipe de France Universitaire lors du tournoi, l'ancien étudiant en STAPS y fait sa place, puis arrive rapidement en équipe de France Développement, à l'age de 20 ans. Pour ses anciens entraineurs Jérôme Agenor de l'Étang et Fabrice Payet le manager des étudiants réunionnais, son ascension fulgurante n'est en rien d'une surprise. « Ça faisait un moment déjà qu'on avait alerté les instances fédérales sur les qualités de Jordan », révélait le premier lorsque Jordan fut approché par la sélection Développement, notamment grâce à un essai marqué depuis ses 22 mètres dès la première action du tournoi universitaire cité ci-dessus. « Il a tout pour lui, il a tout compris au rugby même s'il ne pratique pas depuis si longtemps que ça », ajoutait Payet. Après des mois de travail physique et technique, Jordan Sepho a réalisé son rêve : devenir professionnel au sein de l'équipe de France de Rugby à 7. Après avoir débordé ses adversaires réunionnais ou étudiants, il a fait parler sa vitesse sur le circuit mondial lors des deux premières étapes à Dubaï.