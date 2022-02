RUGBY. Fin de carrière à seulement 32 ans pour l'international anglais George Kruis

L'ancien international anglais George Kruis a annoncé la fin de sa carrière à seulement 32 ans. Il a remporté trois fois la Champions Cup avec les Saracens.

George Kruis a choisi le jour de ses 32 ans pour annoncer la fin de sa carrière. Actuellement au Japon, l'ancien international anglais raccrochera les crampons à la fin de la saison avec les Saitama Wild Knights. Il rentrera ensuite en Angleterre non pas pour rejouer sous les couleurs des Saracens mais pour se consacrer totalement à l'après-rugby. Il a notamment fondé une marque de produits de bien-être pour les sportifs. Après 14 ans au plus au niveau, 185 matchs avec les Sarries, quatre titres dans le championnat anglais et surtout trois Champions Cup, Kruis aura laissé sa marque dans le rugby anglais. Sélectionné à 45 reprises avec le XV d'Angleterre, il avait aussi été retenu avec les Lions britanniques et irlandais en 2017. Un superbe palmarès agrémenté de deux Tournois des 6 Nations et de deux participations à la Coupe du monde en 2015 en Angleterre puis en 2019 au Japon avec une finale à la clé.