RUGBY Féminin. World Rugby annonce une compétition mondiale à 16 équipes pour 2023

World Rugby a annoncé la création d'une nouvelle compétition féminine internationale pour 2023 dans le cadre de l'harmonisation du calendrier.

World Rugby innove : La Coupe du Monde 2025 féminine se jouera à 16 !En vue de la Coupe du monde 2025, World Rugby a annoncé la création d'une nouvelle compétition internationale féminine de rugby à XV dès 2023. Comme le Mondial, elle se jouera à 16 équipes et prendra place au sein d'un tout nouveau calendrier. En effet, elle se tiendra "pendant une nouvelle fenêtre de compétition mondiale de septembre à octobre, hors année de Coupe du Monde de Rugby", explique le communiqué de la fédération mondiale. "Il s’agit là d’un engagement ambitieux à long terme pour rendre le rugby mondial plus compétitif, pour développer le rugby féminin et accompagner l'élargissement de la Coupe du Monde de Rugby à 16 équipes à partir de 2025 et au-delà", a commenté le président de World Rugby, Bill Beaumont. Son nom, le WXV, sera divisé en trois niveaux. Chaque année, le classement final des compétitions régionales annuelles existantes, telles que le Tournoi des Six Nations féminin, déterminera les équipes qualifiées.

Ainsi la France pourrait retrouver la Nouvelle-Zélande tous les ans dans le cadre du premier niveau de cette compétition. Lequel ne comportera pas de système de promotion ou de relégation dans le premier cycle du WXV 1. Ce pourrait-il que cela change dans les années à venir ? C'est possible et ça pourrait permettre à des nations émergentes de se frotter aux meilleures sélections du monde. Comme c'est le cas au sein du Rugby Europe Championship, il y aura des montées et des descentes entre le WXV 2 et le WXV 3 dès 2023. Notez que dans le cadre de l'harmonisation du calendrier international féminin, une nouvelle compétition interrégionale annuelle sera également créée entre l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Un investissement de 7,5 millions d'euros sur deux ans de la part de World Rugby est prévu.