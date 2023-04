RUGBY FÉMININ. Le XV de France et l’Angleterre signent un record du monde qui promet pour l’avenir…

Ce samedi 30 avril, 58 000 personnes avaient fait le déplacement à Twickenham pour célébrer la victoire des Anglaises. C'est un nouveau record d'affluence.

Contrairement au match des hommes, l’issue a été britannique. En accord avec ce dernier, le nombre d’essais a été affolant. Ce samedi 30 avril, la France se déplaçait en Angleterre pour son ultime match du Tournoi des 6 Nations 2023. Malheureusement, le score ne fut pas à l’avantage des Tricolores (38 à 33). Mais derrière la (quasi) remontada de Jessy Trémoulière et de ses coéquipiers, un autre fait rend cette rencontre inoubliable.

En effet, le record de personnes présentes en tribune pour un match international de rugby féminin a été battu. Avec 58 498 passionnés venus encourager la sélection, le précédent record passe à la trappe. Loin d’avoir fait de vieux os, il s’agissait de la dernière finale de Coupe du monde de rugby féminin, le 12 novembre 2022. À l’Eden Park d’Auckland, 42 000 personnes ont assisté au sacre des Néo-zélandaises.

🏟️ Plus de 58 000 spectateurs aujourd'hui à Twickenham, le record du monde pour un match de rugby féminin.



🏟️ Plus de 58 000 spectateurs aujourd'hui à Twickenham, le record du monde pour un match de rugby féminin.

🇫🇷💙 Merci à tous nos supporters venus aujourd'hui pour le soutien sans faille ! 🙏

Une démonstration d'amour qui plait aux joueuses

Du côté des joueuses, la pression supplémentaire due à cette popularité a bien été ressentie. Dans des propos relayés par Rugbyrama, Gabrielle Vernier a cependant affirmé que le doute était présent chez celles qui recevaient, pas pour les visiteuses : “Toute la semaine, on s'était dit que la pression, c'était à elle de l'avoir et pas nous. On est venues en bande, à 50, contre tout un stade. On est bien rentré dans le match, il a suffi de petites erreurs individuelles qui nous ont un peu coûté cher.”

Après le match, la pilier de l’Angleterre Hannah Botterman n’a pas raté l’occasion d’évoquer cette situation. D’après le Telegraph, la joueuse veut que ce match impulse une nouvelle dynamique : “Nous voulons que tous nos matchs soient ici, mais nous comprenons que ce ne soit peut-être pas possible. Il y a un certain nombre de billets que nous devons vendre pour que cela vaille la peine de venir ici. Après le succès d'aujourd'hui, nous pourrons peut-être attirer deux grosses foules pour les Six Nations de l'année prochaine. Tout ça, en attente de la Coupe du monde 2025 (qui se jouera en Angleterre) ou nous essaierons de tout vendre.”

