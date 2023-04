RESUME VIDEO. Mené 33 à 0, le XV de France féminin a réalisé une remontée fantastique dans le Crunch !

Après une première période totalement à l'avantage de l'Angleterre, le XV de France féminin a pris les commandes du Crunch dans le 6 Nations. Insuffisant pour l'emporter.



Le XV de France féminin a livré une bataille féroce face à l'Angleterre à Twickenham devant près de 60 000 personnes. Mais les Bleues ne sont pas parvenues à remporter le Tournoi des 6 Nations. Ce sont les Red Roses qui réalisent le Grand Chelem après une première période largement en leur faveur. À la pause, les Tricolores étaient en effet menées 33 à 0. Et on voyait mal comment cette finale n'allait pas tourner à la fessée. Les Anglaises vengeant en quelque sorte leurs homologues masculins, battus avec la manière pendant le Tournoi. Mais les Françaises sont revenues des vestiaires avec d'autres intentions. Elles ont mis plus de vitesse, ont été meilleures au soutien. Et surtout, elles ont fait preuve de réalisme. Ce qui leur avait manqué en début de match malgré une domination outrageuse lors du premier quart d'heure. Ainsi, Boulard (49e), Vernier (56e), Escudero (66e), Gros (76e) et Banet (80e) ont trouvé la faille. A leur tour, les Bleues ont inscrit 33 points dans le second acte. Le match aurait pu se terminer sur une égalité parfaite (qui aurait quand même vu l'Angleterre remporter le Tournoi, mais pas le Grand Chelem), si les Anglaises n'avaient également pas inscrit un essai. Score final, 38 à 33.