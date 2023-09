Rugby & Fashion : quel est le point commun entre Montpellier, Béziers et Castres ?

Plusieurs bastions historiques du rugby français partagent un point commun, au-delà de balle ovale. Tous sont habillés par la marque Shilton.

Shilton est habilleur officiel des clubs de Castres, Montpellier, et Béziers.

Qu’est-ce qui peut bien lier le MHR, l’AS Béziers et le Castres Olympique ? Si les deux premiers ont une proximité géographique qui les a souvent fait marcher main dans la main, Castres n’a rien d’Héraultais, vous en conviendrez… Alors, puisque le rugby a toujours eu vocation à rassembler, voire fédérer, la marque Shilton a, par relation de cause à effet, plus ou moins lié ces trois clubs : en effet, elle est leur habilleur officiel !

La boutique Shilton, c'est par ici

En toute simplicité, mais sans jamais manquer d’inspiration et d’élégance, la marque évoque son ADN et son caractère avec style, au travers de ses coloris, le fameux coton égyptien (sa matière favorite) et la diversité de son l’offre. Les clubs professionnels choisissent de travailler main dans la main avec cette marque issue du biterrois, y trouvent à la fois la tradition et l’authenticité, aussi.

collection inédite en rapport avec la compétition voit le jour, dans laquelle vous retrouverez notamment des polos et tee-shirts de la Nouvelle-Zélande , mais aussi de la France , en coloris divers. De quoi vous offrir un look impeccable , pour le match entre ces deux équipes notamment, mais aussi pour le reste de la compétition. Vous Au-delà de la variété de ses produits, uneVous trouverez ainsi des hauts qui vous permettront d’aller soutenir la France ou, pour les amoureux de magie noire, la Nouvelle-Zélande, avec plus de confort et de classe que ne vous le conférera jamais un maillot… hauts qui vous permettront d’aller soutenir la France ou, pour les amoureux de magie noire, la Nouvelle-Zélande,

Voir la boutique Shilton