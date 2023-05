RUGBY. Face à Toulon, Glasgow envoie l’une des meilleures paires de centres d’Europe !

Opposé aux joueurs de Glasgow en finale de Challenge Cup, le RCT part tout de même favoris avant la rencontre. Néanmoins, la province écossaise regorge de talents bien connus !

Tuipulotu-Jones pour vous servir !

Attention, ça risque de déménager ce soir sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin ! L'équipe des Glasgow Warriors se présente face à Toulon avec une équipe truffée d'internationaux écossais ! Franco Smith, manager des Warriors, a réussi à reformer sa paire de centres d'exception, avec le retour d'Huw Jones dans le XV de départ ! Ce dernier sera associé à Sione Tuipulotu, l'une des révélations de l'Écosse et du dernier Tournoi des 6 Nations. Les deux joueurs ont surpris les Bleus et les autres nations par leur complémentarité et leur façon de casser la ligne d'avantage en seulement une ou deux passes. Cette saison, Tuipulotu est certainement dans la forme de sa vie, et à 26 ans, le centre d'origine australienne comptabilise 16 rencontres pour autant de titularisations en club ! À l'inverse, Huw Jones, qui a beaucoup donné pour l'Écosse, a eu du mal à éviter les blessures à son retour, avec 9 matchs seulement cette saison. Néanmoins, les deux hommes se connaissent par cœur, et ont disputé chaque match du 6 Nations ensemble ! Les deux pépites évoluent dans des registres bien différents, mais complémentaires à souhait, avec Tuipulotu qui est plus puissant, mais qui possède une superbe technique individuelle. Puis, Jones fait davantage parler sa vitesse, et agit même comme un finisseur à côté de son solide compère ! Ce dernier a marqué 4 essais en 5 matchs lors du Tournoi des 6 Nations ! Cependant, Paia'aua et Nayacalevu sont également des clients, et portent la ligne de Toulon depuis le début de la saison. Les deux Îliens ont été titularisés 16 fois cette année !

La copie du XV du Chardon !

Ce soir, Glasgow va véritablement envoyer son armada d'internationaux afin de venir à bout des coéquipiers de Baptiste Serin ! Pour cette finale de Challenge Cup, Franco Smith aligne pas moins de 11 joueurs qui ont participé au dernier Tournoi des 6 Nations, dans son XV de départ ! Nous pouvons donc retrouver des cadres de l'Écosse, comme les frères Fagerson (Zanger et Matt), Kyle Stein qui sera le capitaine ou encore Tuipulotu et Jows ! La particularité de cette équipe réside dans le fait que les joueurs évoluent depuis plusieurs saisons sous le même maillot en club et en sélection, ce qui créé beaucoup d'automatismes, forcément. De plus, cette équipe n'a pas un banc très commode, avec 3 joueurs supplémentaires ayant participé au dernier 6 Nations, dont deux pointures ! En effet, Richie Gray et Ali Price sont remplaçants ce soir, de quoi confirmer la solidité de cette équipe !

