RUGBY. ''Fabien m'a dit qu'il comptait sur moi pour le futur'', Danty déterminé à retrouver Marcoussis

Cadre incontournable du mandat de Fabien Galthié, Danty a connu, comme d'autres, un déclassement cet automne, il espère retrouver le groupe France rapidement.

Jonathan Danty, incontournable au centre du Stade Rochelais et international français (29 sélections), traverse une période contrastée. Si sa carrière en club le maintien au plus haut niveau, sa relation avec le XV de France a pris un tournant inattendu après sa non-convocation pour la récente tournée d'automne. Mais le joueur de 31 ans n'a pas dit son dernier mot. Avec ambition et lucidité, il évoque ses objectifs au micro de RMC Sport.

Un appel difficile à encaisser

Quelques jours avant le premier match de la tournée d’automne, Danty a reçu un coup de téléphone de Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France. Une conversation qui l'a surpris, dans le mauvais sens du terme. "Je m'attendais à une bonne nouvelle, qu’il m’annonce que j'étais rappelé pour la semaine de la préparation du Japon. En échangeant avec lui, il m'a très vite annoncé que je ne serais pas rappelé. Ce n'est pas forcément le coup de fil auquel je m'attendais. C'était très dur à entendre."

L'annonce a eu l'effet d'une douche froide, surtout à la veille d'une rencontre importante en Top 14 contre Paris, son ancien club. Malgré tout, Danty a tenté de transformer cette frustration en énergie positive sur le terrain. "Pendant le match, beaucoup de frustration donc beaucoup d'engagement (sourire). Parfois, l'engagement peut venir de la frustration."

Pas de portes fermées

Malgré cette mise à l’écart temporaire, le joueur rochelais ne baisse pas les bras et reste concentré sur son objectif : retrouver le XV de France. "Fabien m'a dit qu'il comptait sur moi pour le futur mais qu'il voulait voir d'autres profils. Pour l'instant, il n'y a pas de porte fermée depuis son dernier appel."

Avec détermination, Danty sait qu’il devra continuer à briller en club pour mériter un rappel. "Je continue à m'entraîner dur pour être performant avec mon club. J'espère retrouver l'équipe de France." Son ambition reste intacte, d’autant qu’il se sait capable du meilleur sous le maillot bleu : "J'ai toujours réussi à élever mon niveau de jeu lorsque j'étais en équipe de France, c'est quelque chose qui me surmotive. Je pense qu'en club, je suis souvent à 100%, mais dès que j'ai le maillot bleu, je suis à 200%."

Une reconversion qui intrigue ?

Si son avenir au centre ne fait aucun doute pour le moment, Jonathan Danty n'exclut pas un repositionnement à un autre poste, comme flanker, où son profil puissant pourrait séduire. Une expérience récente face à Castres l’a conforté dans cette possibilité : "J'ai pris du plaisir. Je n'ai pas fait le meilleur match de ma carrière, mais plutôt bien pour une première. [...] On verra à terme si l'opportunité se présente de nouveau, ou pour une potentielle reconversion dans le futur."

Que ce soit au centre ou ailleurs, il semble prêt à tout pour revenir à Marcoussis. La question n’est peut-être pas de savoir si, mais quand il retrouvera les Bleus. Cependant, en vue de la préparation de la Coupe du Monde 2027 et de la concurrence à son poste, on imagine que le sélectionneur hésitera à rappeler le centre de 31 ans. En effet, les Paul Costes, Emilien Gailleton et autres Nicolas Depoortère semblent tenir la corde pour le Mondial en Australie.