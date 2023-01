RUGBY. Et si la vedette galloise Louis Rees-Zammit quittait le rugby à XV après 2023 ?

Louis Rees-Zammit serait pisté par des recruteurs d'un autre sport, là où ses qualités de vitesse exceptionnelles pourraient faire merveille.

Faire 10,69 au 100m, posséder un athlétisme hors du commun (1m91 pour 98kg), être l'une des vedettes de son pays et avoir une vrai gueule peut forcément attirer les convoitises. Et pas seulement des clubs de votre discipline. Il se trouve en effet que le Gallois Louis Rees-Zammit serait dans le viseur de recruteurs du football américain de la NFL, selon le sérieux média TheRugbyPaper. À 21 ans, le Gallois a l'avenir devant lui et qui sait, pourrait être tenté par une aventure différente en 2024, à l'issue de son contrat avec Gloucester. En viendra-t-il à signer ? Nous n'en sommes pas (du tout) encore là mais LRZ aurait déjà été formellement approché. Et quand on sait que celui qui prend également la pose à ses heures perdues aiment tout ce qui sort un petit peu du lot...

Pour l'heure, le supersonique ailier aux 22 sélections est blessé à une cheville et incertain pour le début du Tournoi des 6 Nations.