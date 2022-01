RUGBY. Equipe de France. Connaissez-vous le nouveau processus de sélection des joueurs ?

Alors que la liste pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2022 a été dévoilé, on en apprend un peu plus sur le processus de sélection des joueurs.

Le coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations, c'est dans un peu plus de deux semaines. Les Bleus, dont la plupart seront aligné ce week-end en Coupe d'Europe, ne vont avoir que très peu de temps pour se préparer. C'est pourquoi le staff a besoin de joueurs expérimentés. On ne parle pas ici de joueurs âgés, mais d'éléments qui connaissent déjà la maison bleue. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouveaux comme c'est le cas dans le groupe pour le 6 Nations. En effet, selon les performances en championnat comme en Coupe d'Europe, certains joueurs sont amenés à découvrir Marcoussis en vue de la Coupe du monde. Alors que la liste pour préparer le Tournoi a été dévoilée ce mardi, L'Equipe nous en apprend un peu plus sur la manière dont le staff procède pour composer le groupe tricolore. RUGBY. Equipe de France. La liste des 42 joueurs pour le 6 Nations 2022 sans JalibertSelon le quotidien sportif, Fabien Galthié a changé la méthode de sélection avant cette édition 2022. Jusqu'à présent, les principaux adjoints du sélectionneur, à savoir Servat, Ghezal et Travers, établissaient une liste des joueurs poste par poste selon un classement personnel. Désormais, la sélection des joueurs a été élargie à tous les membres du staff. Ainsi Fabien Galthié comme Shaun Edwards et Raphaël Ibañez, à l'instar des trois premiers cités couchent 23 noms. Une sorte d'équipe type. À cela, il ajoute 19 autres éléments qui composeront le groupe de 42 joueurs. Ensuite, la sélection est simple : si un joueur est dans doutes les listes, il est sélectionné. Antoine Dupont au sommet du Top 100 de Rugby Pass, Ntamack et Alldritt très bien placésL'Equipe indique que le Néo-Zélandais Warren Gatland avait procédé de cette façon lorsqu'il a été sélectionneur des Lions britanniques pour la tournée en Afrique du Sud. Ainsi chaque membre de l'encadrement est consulté. Et le groupe établi résulte de l'analyse de plusieurs techniciens. Néanmoins, Fabien Galthié conserve un rôle de superviseur puisque c'est lui qui tranche concernant les joueurs qui ne sont pas présents dans toutes les listes. Et ce, après des discussions où les différents adjoints ont défendu leur poulain.