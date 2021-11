VIDEO. Rugby. En 2019, la France venait à bout des Pumas dans une rencontre électrique

En 2019, la France battait l'Argentine en Coupe du Monde au terme d'un match accroché et tendu. Deux ans plus tard, les deux formations se retrouveront ce samedi.

La France affrontera donc l'Argentine ce samedi sous les coups de 21 heures, pour une rencontre qui promet. Les affrontements entre ces deux formations donnent toujours lieu à des rencontres accrochées, rivalité latine oblige. De plus, ce sera le premier match de cette tournée automnale dont on attend énormément, il est vrai. Il y a un peu plus de deux ans, le 21 septembre 2019, Français et Argentins se rencontraient pour leur premier match de la Coupe du Monde au Japon. Un vrai choc puisque au-delà de la première place promise aux Anglais, Français et Argentins devaient se disputer le deuxième ticket qualificatif pour les quarts de finale. Le vainqueur de ce match prendrait donc une sérieuse option pour la suite de la compétition.

Autumn Nations Series. La très belle composition de l'équipe de France pour l'ArgentineEn 2019, le microcosme du rugby français ne s'avance pas serein avant cet affrontement face aux Sud-Américains. Les dernières années, les hommes de Jacques Brunel n'ont pas séduit. Les Argentins de leur côté sont en constante progression et restent une équipe toujours difficile à manœuvrer, surtout que l'on connaît leur motivation décuplée au moment de jouer contre les Tricolores. Pourtant, après une pénalité de Nicolas Sanchez au quart d'heure de jeu, les Bleus vont appuyer sur l'accélérateur. Suite à un magnifique mouvement, Damian Penaud se jouera de la défense argentine. Les relais sont impeccables, dans le bon timing. Vakatawa assoie Matera d'un cadrage-débordement d'école et Fickou plongera en Terre promise. Mais ce n'est pas tout, puisque que quelques minutes plus tard, à l'issue d'une nouvelle attaque d'envergure, Damian Penaud se jouera encore des défenseurs Pumas avant de servir Antoine Dupont. Ce dernier inscrira le deuxième essai français. Ajoutez à cela la botte impériale de Romain Ntamack et les Bleus mènent 20 à 3 aux citrons. Tout va alors pour le mieux.

La révolte argentine

Oui mais voilà, on ne connaît que trop bien cette fameuse fierté argentine pour crier victoire trop vite. Et pour cause. Les partenaires de Marcos Kremer vont revenir dans la partie, inscrivant deux essais identiques sur des ballons portés (Petti et Montoya). Si bien qu'à un peu plus de 25 minutes de la fin, l'Argentine n'est plus menée que de 5 petits points (20-15). Les Français vont dès lors se liquéfier et se montrer fébriles. Leur indiscipline leur coûtera cher et Benjamin Urdapilleta, entré en jeu, ne se fera pas prier pour passer deux nouveaux coups de pied, dont un à 12 minutes du terme permettant aux Pumas de repasser devant (20-21). Oui mais voilà, ce match haletant n'a pas fini de réserver son lot de surprises. Sur le renvoi qui suit, les Bleus récupèrent la gonfle. Après plusieurs temps de jeu, Camille Lopez propulse le ballon entre les poteaux d'un drop millimétré (23-21). Les dernières secondes paraissent irrespirables.

Sur une faute de Fickou, Emiliano Boffelli aura la balle de match en toute fin de rencontre. Un coup de pied compliqué d'une cinquantaine de mètres, excentré, qui sera trop enroulé et terminera à l'extérieur du poteau gauche. Le XV de France peut souffler et savourer son succès dans une fin de match qui verra plusieurs accrochages entre joueurs des différentes formations. Cette victoire est un immense pas vers la qualification. Dans les matchs qui suivront, l'Argentine anéantira toutes ses chances de qualification après une défaite face à l'Angleterre, à l'époque favori de la poule. La France malgré des prestations laborieuses contre les États-Unis et les Tonga, finira à la deuxième place après l'annulation du match contre l'Angleterre à la suite du Typhon Hagibis (match nul 0-0). La France échouera cruellement en quart de finale contre le Pays de Galles (20-19), après avoir dominé la majeure partie du match.

Les Compositions

France 1 Poirot 2 Guirado (cap) 3 Slimani 4 Iturria 5 Vahaamahina 6 Lauret 8 Alldritt 7 Ollivon 9 Dupont 10 Ntamack 11 Huget 12 Fickou 13 Vakatawa 14 Penaud 15 Médard 16 Chat 17 Baille 18 Bamba 19 Le Roux



20 Picamoles 21 Machenaud 22 Lopez 22 Ramos

Argentine 1 Tetaz Chaparro 2 Creevy 3 Figallo 4 Petti 5 Lavanini 6 Matera (cap) 8 Ortega Desio 7 Kremer 9 Cubelli 10 Sanchez 11 Moyano 12 De La Fuente 13 Orlando 14 Moroni 15 Boffelli 16 Montoya 17 Vivas 18 Medrano 19 Alemanno



20 Lezana 21 Ezcurra 22 Urdapilleta 23 Carreras

Le résumé du match